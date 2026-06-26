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反毒有功人士團體表揚 法務部3人獲獎

中央社／ 台北26日電

「115年反毒有功人士團體頒獎典禮」今天登場，法務部共有高雄地檢署檢察官簡婉如、調查局北部地區機動工作站調查官簡翊珈、調查局調查專員劉君義等3人獲獎。

由法務部主辦的「115年反毒有功人士團體頒獎典禮」上午於國家圖書館演講廳舉行，由行政院政務委員林明昕頒獎，表揚拒毒、戒毒、防毒與緝毒4大組別，共計26名反毒有功人士或團體。

法務部發布新聞稿表示，法務部共有3人獲獎，分別為調查官簡翊珈，透過台美情報交換，成功攔截漁船自泰國走私毒品海洛因磚740塊（281公斤）及愷他命353公斤，重創國際毒品運輸網絡，展現跨國合作成效。

高雄地檢署檢察官簡婉如守護海空雙港，對接美國DEA及澳洲AFP國際情資，指揮偵辦「金昌隆號」及貨櫃走私等案，攔截毒品近30公噸，於司法攻防有效上訴抗告成功、重判被告。

此外，調查局調查專員劉君義，執行新世代反毒策略行動綱領採購建置各式高階鑑驗儀器及毒品標準品，辦理檢驗人員訓練並建立國內最完整新興濫用藥物資料庫，機先發現新興藥物的濫用趨勢，進而有效防堵新興藥物的氾濫與流行，績效卓著。

林明昕表示，反毒工作是長期且艱鉅的任務，必須透過公私共同協力，才能彰顯成效，透過今天的頒獎典禮，就是政府公開表揚這些致力反毒之有功人士與團體。

法務部長鄭銘謙致詞表示，在台灣高等檢察署統合6大緝毒系統強力查緝，國內毒品查獲量逐年提升，114年查獲量達1萬8623公斤，為近10年最高，近期2波「安居緝毒專案」部分，製造、運輸、販賣毒品共查獲1791人；同時配合刑事訴訟法預防性羈押修法，大力嚴懲毒駕犯罪，展現鐵腕執法決心。

法務部指出，面對新興毒品的多元挑戰，毒品防制的思維與作為更應與時俱進，不論是前端的防堵，或是後端的輔導與社會復歸，未來都將持續在「策略領航」的施政導向下，整合跨界資源、優化防制機制，並藉由獲獎者的典範效應，讓反毒成果榮耀發光，共同築起守護國人安全的堅固防線。

反毒 法務部 林明昕

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