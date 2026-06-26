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才剛出獄3個月又犯案！金門角頭涉砸酒店索保護費 3人遭羈押

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門端午連假期間接連爆發多起暴力事件，KTV、酒店、餐酒館及公共場所，陸續發生持棍棒、空氣槍砸店、砸車及丟擲汽油彈等案件，嚴重衝擊地方治安。警方成立專案小組連日追查，成功瓦解以39歲洪姓男子為首的暴力犯罪集團，將洪男及5名成員全數拘提到案，其中3人經檢方認定涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

福建金門地方檢察署表示，接獲警方通報後，立即指派檢察官徐子涵指揮偵辦，由金城分局、刑事警察大隊及金湖分局組成專案小組，經數日跟監、埋伏及蒐證，掌握集團成員行蹤及犯罪事證，於6月24日上午同步搜索6處據點，拘提、通知洪姓主嫌及5名成員到案，並查扣球棒、鐵棍等犯案工具。

檢察官漏夜複訊後，認定洪姓主嫌等3人涉嫌攜帶兇器於公共場所施強暴脅迫，涉犯刑法第150條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證及滅證之虞，因此於6月25日晚間向福建金門地方法院聲請羈押禁見，經法院裁定准予羈押禁見，其餘涉案人員則持續由檢警深入釐清涉案程度。

據了解，洪姓主嫌約3個月前才出獄，出獄後即重新糾集人馬，在地方經常以暴力介入糾紛，警方也掌握該集團涉嫌販售俗稱「喪屍煙彈」等毒品，在地方早已惡名昭彰。

消息人士透露，此次連環暴力事件疑因洪男缺錢花用，將目標鎖定一家新開幕酒店，涉嫌要求業者支付保護費，因遭拒絕而率眾持球棒、鐵棍砸店洩憤；酒店方面隨後找來合作的圍事人員反制，雙方爆發衝突，衝突範圍更從酒店一路延伸至街頭，停在店前的多輛汽車遭砸毀。相關犯案動機及是否涉及組織犯罪，仍待檢警進一步釐清。

檢方指出，本案犯案地點遍及多處營業場所及公共空間，暴力手段激烈，已嚴重危害地方治安，因此將持續向上溯源，不排除追查是否涉及幫派組織或幕後指使者，並擴大偵辦相關案件。

金門地檢署強調，金門民風純樸，絕不容許任何暴力犯罪挑戰公權力、破壞社會秩序，未來將持續秉持「速辦、嚴辦」原則，結合警方強力掃蕩暴力犯罪及幫派勢力，全力維護民眾生命財產安全與地方治安。

金門近日接連發生多起酒店遭暴力砸店事件，警方到洪嫌下塌的飯店攻堅，成功將洪姓男子及旗下5名成員拘提到案。圖／警方提供
金門近日接連發生多起酒店遭暴力砸店事件，警方到洪嫌下塌的飯店攻堅，成功將洪姓男子及旗下5名成員拘提到案。圖／警方提供

金門在端午連假發生多起酒店遭暴力砸店事件，警方經連日追查，成功瓦解以39歲洪姓男子為首的暴力犯罪集團，將洪男及旗下5名成員全數拘提到案，其中3人遭聲請羈押禁見獲准。圖／警方提供
金門在端午連假發生多起酒店遭暴力砸店事件，警方經連日追查，成功瓦解以39歲洪姓男子為首的暴力犯罪集團，將洪男及旗下5名成員全數拘提到案，其中3人遭聲請羈押禁見獲准。圖／警方提供

洪姓男子夥同小弟砸店與砸車，警方在搜索過程中查扣洪男等人所持有球棒、鐵棍、手機等相關證物。圖／警方提供
洪姓男子夥同小弟砸店與砸車，警方在搜索過程中查扣洪男等人所持有球棒、鐵棍、手機等相關證物。圖／警方提供

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