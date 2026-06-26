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自強號板橋站攻擊事件虛驚一場 台鐵：旅客因座位糾紛口角衝突
台鐵上午傳出板橋開往花蓮的272次自強號，有旅客於車上攻擊他人，經鐵路警察確認未發現有旅客遭受攻擊或受傷情事，其他乘客也都表示不清楚事發經過、現場無打鬥痕跡。台鐵調查後發現，確實有乘客與他人發生口角，但沒有肢體衝突。
Threads上午有旅客爆料，272次往花蓮自強號到板橋站時已出現延誤，上車後卻遲遲沒有發車，「結果剛才司機廣播說因為有旅客攻擊事件延誤」。
台鐵表示，今天上午7時20分板橋站確實有接獲旅客通報272次第9節車廂有糾紛事件。板橋站隨即啟動緊急應變機制，並同步通報鐵路警察派員登車協處。經同仁向同車廂旅客了解，本起事件為一名旅客因座位糾紛而有言語威脅其他旅客，現場並無人員遭受肢體攻擊。鐵警於上午7時23分抵達，未發現受害旅客、對該名疑似涉嫌滋事的旅客進行盤問，並全程隨車戒護監控至台北站下車。
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