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防堵電子煙 民團：當務之急是補足稽查人力

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

<a href='/search/tagging/2/行政院' rel='行政院' data-rel='/2/141369' class='tag'><strong>行政院</strong></a>會25日通過修法，製造、輸入、販賣、供應<a href='/search/tagging/2/電子煙' rel='電子煙' data-rel='/2/225571' class='tag'><strong>電子煙</strong></a>將從行政罰提高為刑罰，最重可關7年、處500萬罰金。圖為旅客攜帶入境遭海關查獲而沒入的電子菸。記者黃仲明／攝影
行政院會25日通過修法，製造、輸入、販賣、供應電子煙將從行政罰提高為刑罰，最重可關7年、處500萬罰金。圖為旅客攜帶入境遭海關查獲而沒入的電子菸。記者黃仲明／攝影

為防堵電子煙淪為新興毒品載具，行政院昨天通過「菸害防制法」部分條文修正草案，首度將「持有」電子煙納入裁罰範圍。反菸團體肯定政府努力與用心，但董氏基金會強調，更重要的是落實執法，當務之急是補足稽查與取締人力。

針對行政院提案修訂菸害防制法，將「持有」電子煙納入禁止範圍，並將製造、輸入、供應及販賣電子煙的行為提升至刑事責任，同時加重網路平台違規廣告的處罰，台灣拒菸聯盟表示，肯定政府努力與用心，電子煙與依托咪酯等氾濫，涉及公共安全與社會治安，支持政府以最快速度完成修法，強化對新興菸品的管理。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，台灣加強電子煙害防制及遏止毒駕，除了祭出嚴刑峻法，當前最迫切工作是補足稽查與取締人力。若法律通過後，缺乏足夠人力執行，再嚴格的法規，也只能做到一半，無法真正解決電子煙氾濫問題。

林清麗表示，以香港為例，今年四月起已將持有電子煙納入裁罰，並配置近二百名專責控菸督察，警方及多個執法單位亦依法協助查緝。澳門則預計明年起禁止持有電子煙及加熱菸，目前已同步培訓新一批控菸督察。相較之下，台灣地方衛生單位普遍人力有限，部分縣市甚至僅有少數人員兼辦多項業務，恐影響新法落實。

國健署菸害防制組組長羅素英說，自一一二年「菸害防制法」修正施行後，已調整補助地方經費，目前廿二縣市執行員額約一八三人，有關電子煙查緝成效及執法作為，持續結合中央部會及地方政府，從邊境攔截、網路監控、市場稽查及校園防制等面向加強執法，查緝工作從未鬆懈。

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