「菸害防制法」修法 輸入、販賣電子煙最重關7年

行政院會25日通過「菸害防制法」修正草案，全面禁止電子煙，首度將「持有」納入開罰範圍，最高處10萬元罰鍰。記者黃仲明／攝影

為加強菸害防制並遏止毒駕，行政院會昨天通過「菸害防制法」修正草案，全面禁止電子煙，首度將「持有」納入開罰範圍，增訂持有、使用電子煙者可直接沒入，最高處十萬元罰鍰；入境旅客少量攜帶最重可處一百萬罰鍰，一年內再犯將處刑罰。製造、輸入、販賣、供應及展示電子煙將處刑罰，最重可關七年、處五百萬元罰金。

新興毒品「喪屍煙彈」依托咪酯全台氾濫，導致毒駕事件頻傳，因依托咪酯是使用電子煙作為載具，因此政院祭出修法，加嚴相關管制。「菸害防制法」修正草案昨天上午經行政院院會審議通過，後續將函請立法院審議。

衛福部國健署長沈靜芬表示，未來不僅「使用」電子煙將受罰，「持有」電子煙及其組合元件也將納入處罰對象。避免新法上路措手不及，規畫公布上路後有一個月緩衝期，期間不會開罰，而是設置回收及繳交機制，讓持有電子煙者可主動交回違法產品，避免觸法，相關回收據點及配套措施目前正規畫中。

「菸害防制法」修法共有六大重點。首先，指定菸品，如加熱菸，必要組合元件將比照菸品管理，包括須標示警示圖文、僅限合法販菸場所販售，不得任意展示或販售。其次，電子煙等類菸品及未經健康風險評估審查核定的指定菸品，首度將「持有」納入行政罰。

針對供應鏈，修法大幅提高刑責。沈靜芬指出，製造、輸入、販賣、供應及展示電子煙等類菸品，未來全面改採刑事處罰，依違法情節及查獲數量分級處罰，重大案件最高可處七年有期徒刑，併科五百萬元以下罰金，並新增未遂犯及法人併罰規定。

考量部分國家仍合法販售電子煙，修法也針對旅客入境攜帶電子煙訂定新規範，若入境旅客攜帶五件以下、總淨重五百公克以下電子煙，將處廿萬元至一百萬元行政罰。若一年內再犯，則改以刑罰論處，可處一年以下有期徒刑、拘役或併科一百萬元以下罰金。

網路販售也是此次修法重點之一。沈靜芬強調，因違法電子煙資訊多透過社群平台及網路快速傳播，修法明定網路平台業者應負管理責任，強化數位平台自主管理責任。為鼓勵全民參與查緝，修法新增檢舉獎勵制度，民眾檢舉查證屬實後，可依法獲得獎勵。