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吸毒年輕化 依托咪酯躍使用大宗

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

近來電子煙混入新興毒品「依托咪酯」使用猖獗，衛福部統計，依托咪酯已成為毒品使用大宗，主要因為便宜、易取得且攜帶方便；毒品使用年齡層也年輕化，過去多集中於卅五歲至四十五歲中壯年族群，並以使用海洛因居多；如今下降至廿歲至卅五歲，以社會新鮮人為主要族群，最小個案僅十八歲。

六月廿六日為世界禁毒日，聯合國將今年主題訂為「世界毒品問題：持續存在的問題、新的挑戰和創新的應對措施」。衛福部心理健康司科長許育華指出，觀察國內毒品使用，二○一六年前後以海洛因為大宗，五年前轉為安非他命，之後大麻使用受關注，近年則以依托咪酯為主，透過便於攜帶且價格便宜的電子煙載具流竄。

國內毒品危害防制中心自二○○六年成立以來，每年服務的藥癮個案約在二萬至二點二萬人左右。許育華說，根據世衛組織研究，接受治療的毒癮個案復發率約四至六成，吸食毒品已被證實會造成腦功能病變，導致毒癮如同高血壓、糖尿病等成為慢性疾病，必須透過專業戒癮治療及長期的心理、社會復健才能有效預防復發。

許育華指出，防制中心透過個案管理員，積極協助藥癮者擺脫成癮循環、重返社會。海洛因成癮者多採替代治療，例如使用美沙冬，有個案治療已十年，仍持續天天至醫院喝藥或定期回診，為了提醒自己還在治療，不能使用毒品。除了戒癮，也會告知個案應該用什麼技巧避免誘惑，或遠離誘導接觸毒品的環境。

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