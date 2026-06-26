毒駕吊照可重考 立委籲加強追蹤

毒駕案件激增，警方在重要交通路口加強攔檢工作。圖／聯合報系資料照片

毒駕事件頻傳，交通部修法加重懲處，但國民黨立委魯明哲直言，政府於一○六至一一三年投入二五○億元兩階段反毒，毒駕移送件數卻暴增六十倍，「當初稱世界之光，如今卻被現實打耳光」，多位立委也指出毒品快篩規格不一、有偽陽性的疑慮，要求交通部、法務部及警政署提出因應措施。

交通部昨赴立法院交通委員會報告「道交條例」加重毒駕罰則修法處理意見。民進黨立委李昆澤指出，經查歷年查獲毒駕件數，一一三年有二六一九件、一一四年八六五九件、今年一至五月六七三○件，毒駕除致人重傷或死亡才會終身禁止考照，否則仍有機會重考照，要求交通部不只加重罰鍰，更要加強無照者的追蹤。

交通部政務次長陳彥伯表示，若因吸毒致人重傷或死亡終身不能考照，另外，單純毒駕被抓三年不得考照，若累計六年不得考也是終身不能考照，等於毒駕兩次就終身不得考照。

魯明哲指出，行政院一○七年稱兩階段反毒政策是「世界之光」，一○六至一○九年第一期新世代反毒政策一點○投入一百億元，宣稱讓新興毒品下時人口大幅降低超過三成，發揮遏止成效；一一○至一一三年第二期新世代反毒政策二點○再投入一五○億元，以跨部會、跨地方、跨領域的整體作戰方式，溯源斷根，斷絕毒物流、人流、金流。

魯明哲批評，經查歷年毒駕移送件數，一一○年四十三件、一一一年四十六件、一一二年三一五件、一一三年二六一九件，暴增六十倍，根本就是毒品滿街跑、欣欣向榮，「世界之光被現實打耳光」。

立委洪孟楷、徐富癸及魯明哲指出，毒品快篩查緝面臨困境，各地方政府警察局自行辦理小額採購，全國規格、品牌不一、靈敏度各不同，缺乏統一精確標準，且有偽陽性的問題。

陳彥伯說，毒駕案件快速增加是因新興毒品快速蔓延，主要是查緝方式，警方用唾液快篩，能很快找出毒駕駕駛，所以可以看到件數攀高；警政署則說，目前快篩試劑是由各縣市自行辦理小額採購。