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苗栗議員徐永煌涉貪入獄 傳子女接棒參選

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣議員徐永煌在通霄鎮長任內涉犯貪汙治罪條例等案件，其中涉犯對於主管事務違法圖利罪，經判處有期徒刑2年10月，褫奪公權2年，全案昨日確定，苗栗檢方今天啟動防逃機制，由檢察官指揮法務部廉政署中部地區調查組、宜蘭縣警局羅東分局執行拘提，將他帶回送往矯正署苗栗看守所發監執行，這也是苗栗檢方首度針對重大貪瀆案件被告採取防逃機制。

徐永煌今天遭檢方啟動防逃機制並發監執行，已無緣年底爭取議員連任，地方傳出將由他的子女接棒參選，對通霄、苑裡議員選區造成的衝擊有待觀察。

據了解，苗栗縣議會赴宜蘭縣經建參訪3天，今天是最後一天，參訪團上午在羅東住宿的旅店準備返程，但還未出發，苗栗檢方及支援的宜蘭縣警局羅東分局、廉政署中部地區調查組人員就已到達並將徐永煌帶走，讓參訪團人員議論紛紛，不知是何狀況。

苗栗地檢下午5點30分針對此事提出說明，表示苗栗檢方昨天6月24日接獲最高檢察署通知，縣議員徐姓被告於擔任通霄鎮長任內涉犯貪汙治罪條例等案件，其中所涉對於主管事務違法圖利罪，業經判處有期徒刑2年10月，褫奪公權2年，已於昨日判決確定，地檢署獲報後迅即啟動防逃機制，於今日執行發監。

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉嫌在鄉長任內收賄，案件進入二審後，去年底台中高分院開庭，但温志強卻未現身出庭，調查發現他已在去年10月搭機前往香港，疑似棄保潛逃，法務部及苗栗檢方今年初發布通緝令，將温列為「外逃通緝犯」。此一外逃事件與今天檢方針對徐永煌啟動防逃機制，不無關聯。

徐永煌曾任通霄鎮民代表會主席、縣議員、兩屆通霄鎮長，鎮長第二屆任內爆發貪汙弊案遭起訴，一審判決數罪合併徒刑18年6月，鎮長職務也遭停職，後再參選第19屆縣議員並當選，家族在地方具有相當的政治實力。徐永煌涉弊案二審改判應執行有期徒刑10年、褫奪公權4年。

徐不服上訴，最高法院發回高院更審，去年更二審他涉犯對於主管事務違法圖利罪部分處2年10月，褫奪公權2年，另外共同犯經辦公用工程收取回扣罪處9年4月，褫奪公權4年。徐又上訴最高法院，最高法院針對徐涉犯對於主管事務違法圖利罪部分駁回，判刑確定。

苗栗縣議員徐永煌在通霄鎮長任內涉犯貪汙治罪條例等案件，法院一審判決18年6月徒刑，高院去年更二審改判，其中涉犯對於主管事務違法圖利罪部分處2年10月、褫奪公權2年，另外共同犯經辦公用工程收取回扣罪處9年4月，褫奪公權4年，徐上訴最高法院，其中涉犯對於主管事務違法圖利罪部分駁回，判刑確定。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣議員徐永煌在通霄鎮長任內涉犯貪汙治罪條例等案件，法院一審判決18年6月徒刑，高院去年更二審改判，其中涉犯對於主管事務違法圖利罪部分處2年10月、褫奪公權2年，另外共同犯經辦公用工程收取回扣罪處9年4月，褫奪公權4年，徐上訴最高法院，其中涉犯對於主管事務違法圖利罪部分駁回，判刑確定。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

苗栗縣議員徐永煌在議會質詢畫面。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員徐永煌在議會質詢畫面。記者胡蓬生／攝影

苗栗 通霄 廉政署

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