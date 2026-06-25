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黃國昌赴北檢開庭 證實為養狗仔、偷拍政敵案出庭

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黃國昌赴北檢開庭 證實為養狗仔偷拍政敵案出庭

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台灣民眾黨主席黃國昌立委卸任後官司纏身，今天下午他以「他」字案被告身分現身台北地檢署出庭。他開庭結束表示，自己今天是就反滲透法、國家安全法案件出庭，等同證實是為了民進黨立委王義川提告他養狗仔跟拍政敵一案，前往北檢接受檢察官訊問。

王義川因質疑黃國昌透過凱思國際養狗仔跟拍政敵，作為爆料來源，當中甚至可能接受中資，為此提告黃國昌和凱思國際負責人李麗娟共等7人涉犯刑法妨害祕密、個資法、國安法、反滲透法及社會秩序維護法等罪。

黃國昌庭訊後表示，自己出庭的案由讓他嚇了一大跳，因為有反滲透法、國安法，內容大概就是鏡週刊去年寫了一堆莫名其妙的東西，結果搞了半天，完全沒有看到檢方提出任何證據，佐證他跟全案有任何關聯。

黃國昌說，他告訴檢察官，作為法律人，他很難過也很痛心，今天中華民國的檢察官竟隨著跟民進黨勾結的鏡週刊起舞，浪費司法資源，牽扯到一堆根本沒有從事任何犯罪行為的人，讓他真的覺得很難過。但他當初在吹哨者協會檢舉的案子，卻可以拖了幾年都不動。

黃國昌表示，他今天也請教檢察官告發、告訴的人是誰？對方跟我說是匿名檢舉，「我真的大開眼界，匿名檢舉拿鏡週刊的內容，請問台北地檢署你們到底在幹嘛？」

台灣民眾黨主席黃國昌今天下午現身北檢出庭，庭後表示自己今天是就反滲透法、國家安全法案件出庭。記者蔣永佑／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午現身北檢出庭，庭後表示自己今天是就反滲透法、國家安全法案件出庭。記者蔣永佑／攝影

黃國昌 北檢 王義川

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