持有電子煙開罰最高10萬元！ 拒菸團體再提3建議：加味菸應全面禁

為防堵電子煙淪為新興毒品載具，行政院25日通過「菸害防制法」部分條文修正草案，首度將「持有」電子煙納入裁罰範圍。拒菸團體肯定政府努力與用心，但也提出三項建議，包括法條設計應該更簡明，提高執法效率；現行法律授權中央主管機關公告禁止加味菸，但修法迄今逾3年仍未公告；三項則是補足第一線查緝人力，落實執法。

政院公布「菸害防制法」部分條文修正草案，持有電子煙者，未來違者除沒入外，可處3萬元至10萬元罰鍰；另將製造、輸入、供應、販賣電子煙等行為提升為刑事責任，並加重網路平台刊登違法廣告的責任，後續將送立法院審議。

台灣拒菸聯盟表示，肯定政府努力與用心，電子煙與依托咪酯等氾濫，涉及公共安全與社會治安，支持政府以最快速度完成修法，強化對新興菸品的管理。

不過，拒菸團體也提出三項修法建議，一是法條設計應該更簡明，避免因違規樣態、情節區分過於細緻，增加執法及司法適用的困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，目前修法已訂有刑度與罰鍰範圍，法官原本就具有裁量空間，法律應力求清楚易懂，提高執法效率。

第二項則是未同步修正「菸害防制法」第10條，加速禁止加味菸品。林清麗表示，現行法律雖授權中央主管機關公告禁止加味菸，但自112年修法迄今已超過3年仍未完成公告。WHO近年持續呼籲，各國應禁止加味菸品，以降低青少年因口味而接觸菸品的機會。建議直接在法律中明定，除菸草原味外，其餘天然或人工添加風味一律禁止。

第三項則是補足第一線查緝人力。林清麗表示，再完善的法律若缺乏足夠稽查能量，也難以落實執行。以香港為例，今年4月起已將持有電子煙納入裁罰，並配置近200名專責控菸督察，警方及多個執法單位亦依法協助查緝。澳門則預計明年起禁止持有電子煙及加熱菸，目前已同步培訓新一批控菸督察。

相較之下，台灣地方衛生單位普遍人力有限，部分縣市甚至僅有少數人員兼辦多項業務，恐影響新法落實。拒菸聯盟呼籲，政府除持續推動修法外，也應同步完成加味菸禁令、補足稽查人力及落實執法，避免菸草業藉由「減害」、「科學管理」等論述擴張市場。

國健署菸害防制組組長羅素英說，自112年「菸害防制法」修正施行後，已調整補助地方經費，目前22縣市執行員額約183人，有關電子煙查緝成效及執法作為，即持續結合中央部會及地方政府，從邊境攔截、網路監控、市場稽查及校園防制等面向加強執法，查緝工作從未鬆懈。

有關稽查人力，羅素英表示，國健署持續補助地方政府辦理菸害防制及稽查工作，並依實務需求滾動檢討相關資源配置，以支持地方執法量能，將持續與地方政府及相關部會合作，精進查緝作為，降低新興菸品對國人健康的危害。