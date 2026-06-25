影／保護費談不攏？金門角頭砸3酒店1餐廳 檢警強力掃蕩

金門近日接連發生多起酒店遭暴力砸店事件，引發地方治安疑慮。金門縣警察局金城分局接獲報案後，立即會同刑事警察大隊及金湖分局成立專案小組，並報請福建金門地方檢察署檢察官徐子涵指揮偵辦，警方經連日追查，成功瓦解以39歲洪姓男子為首的暴力犯罪集團，將洪男及旗下5名成員全數拘提到案。

警方調查，本月19日凌晨起，金門地區陸續發生3家酒店遭人持棍棒砸毀門窗、設備案件，另有1家餐廳及多輛汽車遭波及；其中一家酒店甚至在同一晚接連兩度遭人闖入破壞，造成業者財物損失，也讓地方業者人心惶惶，網路傳言滿天飛。

據了解，洪姓主嫌日前甫出獄，平日糾集成員活動，經常以暴力手段介入糾紛，在地方頗具惡名。消息人士指出，此次砸店事件疑與洪姓主嫌缺錢花用，找上新開的酒店想要索取保護費，疑因索討未果，率眾持球棒、鐵棍前往砸店洩憤，酒店則找來「合作」圍事反擊，雙方人馬爆發衝突，甚至演變成從砸店變砸車。

專案小組經連日跟監、埋伏及蒐證，完整掌握犯罪集團成員身分及活動據點。警方發現洪男犯案後一度躲藏於飯店內企圖規避查緝，待時機成熟後，持檢察官核發拘票及法院搜索票同步展開收網行動，兵分多路將洪姓主嫌及5名成員全數拘提到案。

警方並在搜索過程中查扣球棒、鐵棍、手機等相關證物，全案訊後依《組織犯罪防制條例》、妨害秩序、恐嚇及毀損等罪嫌移送福建金門地方檢察署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押禁見。據了解，檢方目前仍持續訊問相關涉案人員，以釐清案情及幕後糾紛。

金門縣警察局長黃壬聰表示，對於任何以暴力方式挑戰公權力、危害社會秩序的犯罪行為，警方一律採取零容忍態度，將持續向上溯源、向下刨根，徹底打擊暴力犯罪集團，維護金門地區治安與民眾安全。

金門近日接連發生多起酒店遭暴力砸店事件，警方經連日追查，成功瓦解以39歲洪姓男子為首的暴力犯罪集團，並到飯店內將躲藏多時的洪男及旗下5名成員拘提到案。圖／警方提供

金門近日接連發生多起酒店遭暴力砸店事件，警方到洪嫌下塌的飯店攻堅，成功將洪姓男子及旗下5名成員拘提到案。圖／警方提供

警方在搜索過程中查扣洪姓主嫌等人所持有球棒、鐵棍、手機等相關證物。圖／警方提供