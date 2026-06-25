官司纏身？黃國昌以被告身分現身北檢 疑為養狗仔、跟拍案出庭
前立委、台灣民眾黨主席黃國昌官司纏身，稍早他突然以「他」字案被告身分，前往台北地檢署出庭，據悉是為了養狗仔集團跟拍政敵的疑涉跟拍綠營政客的妨害祕密、個資法等案件出庭，但北檢對此不願證實。
目前黃國昌在北檢的案件，「走讀」活動違反集遊法案、跟拍政敵的凱思國際狗仔案、立委任內質詢台雅集團貪汙案、在立院私自帶走軍購機密資料的洩密案、以及播放京華城案檢察官偵訊朱亞虎的錄音示範帶案。
其中，去年8月北檢已就「走讀」案傳喚過黃國昌，訊後請回；今年3月檢方就京華城案偵訊錄音案，也傳喚過黃國昌，因此目前剩下民進黨立委王義川提告黃國昌養狗仔跟拍政敵案、凱思國際疑收臺雅集團注資200萬元在立院質詢，以及他在立院外交國防委員會祕密會議後，擅自帶走軍購機密資料離開會議室42秒遭告發等案尚未開庭。
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