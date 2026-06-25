電子煙氾濫未歇 董氏：補足稽查取締人力最迫切

行政院今天通過修法強化電子煙管制，製販最高7年徒刑，持有、使用者可罰新台幣10萬元。董氏基金會強調，更重要的是落實執法，當務之急是補足稽查與取締人力，才能解決氾濫。

為加強菸害防制及遏止毒駕，行政院會今天通過「菸害防制法」部分條文修正草案，未來製造、輸入、販賣、供應及展示電子煙，將以刑罰處罰，最高可處7年有期徒刑，得併科500萬元以下罰金；此外，持有、使用電子煙可處最高10萬元罰鍰。

針對行政院提案修訂菸害防制法，將「持有」電子煙納入禁止範圍，並將製造、輸入、供應及販賣電子煙的行為提升至刑事責任，同時加重網路平台違規廣告的處罰，台灣拒菸聯盟對此修法表達支持，呼籲政府採取更嚴格措施保護下一代。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗接受媒體聯訪時表示，除了加重罰則，更重要的是落實執法。目前地方政府稽查取締人力明顯不足，以台中市為例，相關人員僅約9人，但轄區幅員廣大，且部分人員還須兼辦食品稽查業務，並非專責的菸害防制稽查人員。

林清麗認為，台灣加強電子煙害防制及遏止毒駕，除了祭出嚴刑峻法，當前最迫切的工作是補足稽查與取締人力。若法律通過後，缺乏足夠人力執行，再嚴格的法規，也只能做到一半，無法真正解決電子煙氾濫問題。

衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英用文字向媒體說明，112年菸害防制法修正施行後，已調整補助地方經費，目前22縣市執行員額約183人，有關電子煙查緝成效及執法作為，持續結合中央部會及地方政府，從邊境攔截、網路監控、市場稽查及校園防制等面向加強執法，查緝工作從未鬆懈。

有關稽查人力，國健署持續補助地方政府辦理菸害防制及稽查工作，並依實務需求滾動檢討相關資源配置，以支持地方執法量能。羅素英表示，將持續與地方政府及相關部會合作，精進查緝作為，降低新興菸品對台灣民眾健康的危害。