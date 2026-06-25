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毒駕頻傳！耗資250億反毒卻毒品滿街跑 立委酸：世界之光被打耳光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

毒駕事件頻傳，交通部修法加重懲處，但立委認為還有許多改善空間，立委魯明哲更直言，政府2017年至2024年分2階段共投入250億元反毒，毒駕移送件卻暴增60倍，「當初稱世界之光，如今卻被現實打耳光」，另多位立委也指出毒品快篩規格不一、靈敏度不同，甚至有偽陽性的疑慮，認為交通部、法務部及警政署需提出因應措施。

交通部今赴立法院交通委員會報告「道交條例」加重毒駕罰則修法處理意見。立委李昆澤指出，經查歷年查獲毒駕件數，2024年有2619件、2025年8659件、2026年1至5月6730件，毒駕除致人重傷或死亡才會終身禁考，否則仍有機會考取駕照，要求交通部不只加重罰鍰，更要加強無照者的追蹤。

立委徐富癸指出，今年1至2月道路交通事故，因吸食違禁物駕駛導致死亡的人數4人，受傷人數68人，共計72人，相較去年同期10人增加6.2倍；另也發現許多人會一邊駕駛、一邊抽吸食依托咪酯，讓外界關注毒駕不得考照的問題，建議交通部應研擬精準毒品快篩工具、嚴防拒絕毒駕者重考照。

交通部政務次長陳彥伯表示，外界關注終身不得考照，陳彥伯強調，若因吸毒至人重傷或死亡就終身不能考，另外，單純毒駕被抓3年不得考照，若累計6年不得考也是終身不能考照，等於毒駕2次就終身不得考照。

魯明哲指出，行政院2018年稱2階段反毒政策是「世界之光」，2017至2020年第一期新世代反毒政策1.0投入100億元，已讓新興毒品下時人口大幅降低超過3成，發揮遏止成效；2021至2024年第二期新世代反毒政策2.0再投入150億元，以跨部會、跨地方、跨領域的整體作戰方式，溯源斷根，斷絕毒三流（物流、人流、金流）。

魯明哲批評，經查年毒駕移送件數，2021年43件、2022年46件、2023年315件、2024年2619件，整整暴增60倍，根本就是毒品滿街跑、欣欣向榮，「世界之光被現實打耳光」。

另外，立委洪孟楷、徐富癸及魯明哲均關心毒品快篩問題，指出毒品快篩查緝面臨困境，各地方政府警察局自行辦理小額採購，全國規格、品牌不一、靈敏度各不同，缺乏統一精確標準，且有偽陽性的問題。

立委表示，採用「免疫層析法」敏感度雖高，特異性卻不足，實務上常遇到感冒藥、止咳藥、甚至步來經神科藥，因化學結構與毒品相近而誤判，若複檢未檢出毒品成分，基層憂心遭提告求償。

陳彥伯說，毒駕案件快速增加是因新興毒品快速蔓延，主要是查緝方式，警方用唾液快篩，能很快找出毒駕駕駛，所以可以看到件數攀高；警政署則說，目前快篩試劑是由各縣市自行辦理小額採購。

毒駕事件頻傳，交通部修法加重懲處，但立委認為還有許多改善空間，立委魯明哲更直言，政府2017年至2024年分2階段共投入250億元反毒，毒駕移送件卻暴增60倍，「當初稱世界之光，如今卻被現實打耳光」。圖為酒駕、毒駕臨檢示意圖。圖／台東縣警察局提供
毒駕事件頻傳，交通部修法加重懲處，但立委認為還有許多改善空間，立委魯明哲更直言，政府2017年至2024年分2階段共投入250億元反毒，毒駕移送件卻暴增60倍，「當初稱世界之光，如今卻被現實打耳光」。圖為酒駕、毒駕臨檢示意圖。圖／台東縣警察局提供

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