又是毒駕！淡水客貨車在學區連續撞倒機車、撞壞工地大門肇逃

新北市淡水區昨晚有1輛客貨車在鄧公國小旁蛇行連續擦撞路旁3輛機車，又撞壞建築工地大門肇事逃逸，警方獲報發動攔截圍捕在淡江大學前逮到49歲駕駛，他一下車就從褲子口袋掉出電子煙，經唾液快篩呈現3種毒品陽性反應，依毒駕逮捕究辦。

根據路口監視器畫面，葉姓工人昨晚10時許開車自捷運淡水站斜前方的中正東路直行，右轉進入學府路的時候車身明顯搖晃不穩，接著又蛇行幾度衝至對向車道逆向行駛。後來他開到鄧公國小圍牆邊學府路112號前，先撞倒路旁3輛機車又再撞擊1處工地鐵門，但未停車處理直接肇事逃逸。

警方稍後在淡江大學校門附近學府路與水源街二段口攔下葉男的車，隨後發現可疑電子煙，經毒品唾液快篩檢測呈現依託咪酯、安非他命、鴉片等陽性反應，立刻上銬逮捕，警詢後依毒駕公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

新北市淡水區昨晚有1輛客貨車在鄧公國小旁蛇行連續擦撞路旁3輛機車，又撞壞建築工地大門肇事逃逸，警方獲報發動攔截圍捕在淡江大學前逮到49歲駕駛，他一下車就從褲子口袋掉出電子煙，經唾液快篩呈現3種毒品陽性反應，依毒駕逮捕究辦。記者林昭彰／翻攝

新北市淡水區昨晚有1輛客貨車在鄧公國小旁蛇行連續擦撞路旁3輛機車，又撞壞建築工地大門肇事逃逸，警方獲報發動攔截圍捕在淡江大學前逮到49歲駕駛，他一下車就從褲子口袋掉出電子煙，經唾液快篩呈現3種毒品陽性反應，依毒駕逮捕究辦。記者林昭彰／翻攝

葉姓工人（右二）昨晚在新北市淡水區毒駕，蛇行連續擦撞路旁3輛機車，又撞壞建築工地大門肇事逃逸，被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝

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