毒駕「零容忍」 苗栗地檢署聲押2案涉毒駕男獲准

苗栗縣檢警接連2天分別查獲黃姓男子、陳姓男子涉嫌毒駕，檢方都向法院聲請羈押並獲准。苗栗地檢署強調，檢方結合警察機關強力查緝毒駕，對漠視公共安全的毒駕行為，嚴厲追訴，絕不寬貸，以彰顯對毒駕犯罪「零容忍」決心。

苗栗地檢署表示，苗栗縣頭份市6月22日晚間發生黃姓被告騎乘機車，持開山刀前往陳姓等2名被害人住處，恐嚇被害人並破壞被害人住處大門玻璃的案件。警方對黃姓被告進行毒駕快篩初驗並採集唾液送驗，檢測後呈第二級毒品依托咪酯陽性反應。黃姓被告經檢察官徐子元訊問後，認定黃男涉犯刑法第185條之3第1項第3款施用毒品不能安全駕駛、第354條毀損、第305條恐嚇罪罪嫌重大，考量被告有逃亡之虞及羈押必要，向法院聲請羈押獲准。

另外，陳姓男子6月23日晚間施用第二級毒品甲基安非他命後，駕駛動力交通工具上路，在公館鄉沿山道與館愛路口因交通違規被警方攔查。檢察官𨶒新羽偵訊後，認定陳姓被告涉犯刑法第185條之3第1項第3款施用毒品不能安全駕駛犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞，也向法院聲請羈押獲准。

苗栗地檢署強調，檢方持續遵循法務部所定強化執法作為及台灣高檢署指示執法方針，結合警察機關強力查緝毒駕，對漠視公共安全之毒駕行為嚴厲追訴，絕不寬貸，以彰顯對毒駕犯罪零容忍決心，守護全體國人生命身體安全。呼籲民眾切勿以身試法，共同維護全民交通安全。

苗栗縣檢警接連2天分別查獲黃姓男子、陳姓男子涉嫌毒駕，檢方都向法院聲請羈押並獲准。記者胡蓬生／攝影

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885