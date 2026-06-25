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影／林口毒駕拒檢飆速竄逃至泰山受困死巷 2男被搜出3種毒
新北市林口區昨天深夜有1輛轎車拒絕警方盤查，飆車衝往山裡逃逸約6公里至泰山區黎頭窠，最後因開進死巷被員警追上，車內2名男子被壓制逮捕共搜出3種毒品82公克且涉嫌毒駕，全案依毒品、公共危險罪嫌偵辦。
林口警分局文林派出所所長羅偉哲、警員許茗冠，昨晚11時許在林口區仁愛路發現42歲邱男駕駛轎車搭載48歲王男，不時左顧右盼形跡可疑，便鳴笛示意停車受檢。對方卻立刻加速逃逸，沿途違規亂竄狂飆衝至泰山區黎頭窠闖進死巷，被員警拖出車外壓制逮捕。
警方稍後在車內搜出6包海洛因23.95公克、9包安非他命30.27公克、5顆依托咪酯煙彈28.34公克、3支手機等證物。開車的邱男經唾液快篩呈毒品安非他命陽性反應涉嫌毒駕，當場扣車、扣牌、開單告發。
警詢後2人分別依違反毒品危害防制條例、公共危險（毒駕及妨害公眾往來安全）罪嫌移送新北地檢署偵辦。沿途交通違規併案開出21張罰單。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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