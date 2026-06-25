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影／背吉他袋北上賣槍 懷疑買家是警察...竟掏「積木槍」裝傻

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

45歲薛姓男子涉嫌在網路社群兜售槍枝，與買家談妥以約5萬元面交後，17日中午特地從高雄搭高鐵北上，將槍藏進吉他袋，赴台北車站交易，未料他一見買家神情有異，懷疑對方是警察，竟先掏出一把「積木槍」企圖混淆視聽；警方隨即表明身分，並在吉他袋內查獲具殺傷力的改造手槍及9顆子彈，當場逮人。

台北市刑大偵八隊日前在網路通訊社群發現薛男公開兜售槍彈訊息，成立專案小組喬裝買家接觸，雙方談妥交易價格及面交地點後，約在台北車站碰面。

警方指出，薛男為赴約一路將槍枝藏在吉他袋內，從高雄北上台北，路程約300公里，雙方見面時，薛男疑因察覺買家身分可疑，先拿出積木槍裝傻，試圖掩飾攜帶真槍的事實。

不過，員警表明身分後，在薛男隨身背負的吉他袋內查扣改造手槍1把、子彈9顆等證物，扣案槍枝經送台北市刑事鑑識中心鑑驗，確認具有殺傷力。

據了解，薛男平時喜愛彈吉他，外出常背著吉他袋，卻將槍彈夾藏其中，他到案後否認涉入改造槍枝，對槍枝來源也未說明，警方訊後依槍砲罪嫌移送台北地檢署，並持續追查槍枝來源及是否另有共犯。

台北市刑警大隊查獲嫌犯販售槍枝。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑警大隊查獲嫌犯販售槍枝。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑警大隊查獲嫌犯販售槍枝。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑警大隊查獲嫌犯販售槍枝。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑警大隊查獲嫌犯販售槍枝。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑警大隊查獲嫌犯販售槍枝。記者廖炳棋／翻攝

警察 槍枝 台北車站

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