影／不忍友毒駕害人害己...正義檢舉小藥腳 南警一舉查獲大藥頭

31歲吳姓男子涉嫌販毒及毒駕，更提供毒咖啡包及依托咪酯給30歲黃姓女子施用，導致黃女精神恍惚、反應遲鈍，同樣毒駕返家，險些釀成交通事故；正義人士不願吳再害人害己，危害嘉義地區鄉親，向台南市刑警大隊檢舉，警方一舉瓦解吳的上游李姓男子外送販毒集團。

刑大偵一隊去年12月中接獲檢舉指出，吳姓男子造成的毒品危害已嚴重影響周遭親友安全，若再放任不管恐將釀成憾事；警方立即成立專案小組，確認吳姓男子去年10月6日曾在嘉義市西區世賢路因毒駕遭查獲，當場起獲愷他命及毒咖啡包等證物。

專案小組追查吳毒品來源，發現他只是藥腳，上面綽號「小周」的李姓毒販（30歲，嘉義人）才是藥頭；警方為一網打盡，鎖定李姓藥頭展開跟監、蒐證，發現李在嘉義地區以「24小時隨叫隨到」的口號，販售依托咪酯、愷他命、毒咖啡包等毒品給不特定藥腳施用。

李極為小心，只有認識的熟客能下訂，新買家一定要透過熟客牽線，但只要牽上線，透過社群媒體微信下訂單後，李不分日夜，都會開車送貨到府；李的非法「毒品外送平台」，讓嘉義縣市地區吸毒者不用四處尋找毒品來源，一通電話就可取得所需毒品。

李為規避查緝，不時在嘉義市東區、西區變換租屋處，車輛也是權利車，查車號完全與他牽不上線；李下車時也會注意避開監視器，並變換穿著打扮。案經偵辦1個多月，專案小組研判時機成熟，今年1月31日清晨持搜索票前往至李藏身的公寓大樓突擊上門。

警方人贓俱獲，當場起獲毒品依托咪酯213公克，（約可製作40顆喪屍煙彈）、愷他命46公克、毒咖啡包142包、電子菸彈、點鈔機、電子磅秤及現金15萬7600元等證物；研判現場毒品黑市交易價格逾30萬元，李姓男子至少從去年9月開始販毒，獲利逾50萬元。

據了解，李承認相關毒品就是要用於販賣，經移送嘉義地檢署偵辦，向法院聲請羈押獲准；今年5月8日，檢方依毒品罪嫌將李提起公訴，並移審嘉義地院，法院裁定延押，李持續在押。

專案小組向上追查李的毒品來源、向下清查販售網絡，近期陸續將被檢舉的吳姓藥腳以及陳姓、羅姓、蔡姓等總共5名藥腳在嘉義縣市查緝到案，均移送檢方偵辦，全面瓦解李的毒品供應鏈，阻斷毒品流入市面。

刑大大隊長李宏倫呼籲，近期施用依托咪酯、愷他命等毒品後駕車肇事案件頻傳，嚴重危害用路人安全，民眾切勿因好奇或朋友慫恿接觸毒品；刑大將持續打擊並瓦解製、運、販毒組織，積極溯源追查毒品來源，民眾如發現可疑販毒情事，可主動向警方檢舉，共同維護社會治安。

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警方逮捕李姓主嫌，起獲毒品依托咪酯213公克（約可製作40顆喪屍煙彈）、愷他命46公克、毒咖啡包142包、電子菸彈、點鈔機、電子磅秤等。記者袁志豪／翻攝

警方逮捕李姓主嫌，起獲毒品依托咪酯213公克（約可製作40顆喪屍煙彈）、愷他命46公克、毒咖啡包142包、電子菸彈、點鈔機、電子磅秤等。記者袁志豪／翻攝

警方逮捕李姓主嫌，起獲毒品依托咪酯213公克（約可製作40顆喪屍煙彈）、愷他命46公克、毒咖啡包142包、電子菸彈、點鈔機、電子磅秤等。記者袁志豪／翻攝