影／阿妹故鄉爆槍擊案！利嘉大亂鬥扯出槍手 躲山區3天仍遭警逮捕

台東縣卑南鄉利嘉村日前發生聚眾鬥毆案件，造成一名男子受傷送醫，原本外界以為只是一般打架糾紛，經警方深入追查後，竟發現現場有人持疑似槍械攻擊他人，案情迅速升高。立即成立專案小組展開追緝，經過連日調查，成功在山區查獲涉嫌持槍傷人的李姓男子及協助藏匿的張姓男子，全案依槍砲、殺人未遂等罪嫌移送法辦。

這起案件發生於這個月20日晚間，地點位於卑南鄉利嘉村產業道路，鄰近知名歌手天后「阿妹」張惠妹家鄉泰安部落一帶。當晚因故發生多人衝突，造成一名男子受傷送醫，引起地方居民議論。

台東警分局獲報後，立即會同刑警大隊成立專案小組，並報請地檢署檢察官指揮偵辦。警方透過調閱監視器影像及相關事證分析，於案發當日即查獲10名參與鬥毆的涉案人到案說明。

然而，警方進一步追查時發現，有目擊民眾指出，案發現場曾有一名中年男子持疑似槍械物品攻擊他人後逃離現場。專案小組隨即擴大偵辦，持續調閱監視器畫面、追查涉案人行蹤，並持台東地檢署及法院核發的拘票、搜索票執行查緝行動。

警方表示，專案小組在掌握相關線索後，鎖定涉嫌持槍的李姓男子藏匿地點，經多日埋伏追查，終於在23日凌晨於卑南鄉山區成功查獲李嫌，並同步帶回涉嫌協助藏匿的張姓男子。警方現場查扣毒品、現金以及失竊機車等相關證物。

警方指出，目前已查獲李嫌等4名主要涉案人到案，相關人員涉嫌槍砲、傷害、殺人未遂、毒品、竊盜及藏匿人犯等罪嫌。由於涉案人有逃亡及串證之虞，檢察官訊後已向法院聲請羈押，案件持續擴大偵辦中。

發生在阿妹故鄉卑南鄉利嘉村的聚眾鬥毆案，警方追查發現案情涉及槍擊疑雲，專案小組深入山區追緝，成功將涉嫌持槍的李姓男子及協助藏匿的張姓男子查緝到案。圖／台東警分局提供