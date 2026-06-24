彰化溪州大貨車衝撞民宅 駕駛涉毒駕遭檢方聲押獲准

一輛曳引車昨行經彰化縣溪州鄉市區台一線時，突然衝過道路中線，撞凹民宅鐵捲門，48歲陳姓駕駛唾液快篩呈陽性反應，檢察官今傍晚訊後認其涉犯施用毒品不能安全駕駛動力交通工具，及持有槍彈等罪嫌重大，且有再犯毒駕公共危險之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，陳姓被告昨天施用毒品後，下午2時許駕駛大型聯結貨車行駛於溪州鄉中山路4段內側車道，疑因毒駕失控，偏離車道跨越分隔島斜衝至對向車道，自撞後民宅始行停止。

員警到場處理，在車上查獲電子菸桿、依托咪酯菸彈及安非他命吸食器等物，經北斗分局解送彰化地檢署偵辦，檢察官訊後認其涉犯施用毒品不能安全駕駛動力交通工具及持有槍彈等罪嫌重大，且有再犯毒駕公共危險之虞，向法院聲請羈押獲准，但未禁見。

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