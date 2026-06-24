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毒蟲持雙刀閒晃嚇壞人 麻辣燙吃一半落網還被搜出毒Ｋ盤

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

鄭姓男子今午徒步行經台北市士林區葫蘆街一帶，突遭手持雙刀的黃姓男子推擠撞牆，警方獲報循線追查，發現黃男將雙刀棄置路邊，進到某餐飲店內用餐，當場依現行犯將其逮捕，後續在其家中查獲毒品K他命研磨器，詢後將依法送辦。

警方調查，57歲鄭男下午4時許報案，指稱遭40歲黃男出手推擠至撞牆，鄭男出言喝止，黃男才轉身離去，鄭隨後驚訝發現黃手中握有雙刀，報警處理。

警方獲報立即派員調閱監視器畫面追查，先在士林區延平北路五段83巷附近發現黃男丟棄的1把尖刀、1把菜刀，擴大搜尋後，又發現黃男在一間食堂內準備吃麻辣燙料理，當場依恐嚇公眾現行犯將其逮捕。

員警後續在黃男家中查獲毒品K他命研磨器一組，黃男則始終精神狀態渙散，答非所問，警方詢後依恐嚇公眾、違反毒品危害防制條例等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，毒品部分另依規定裁罰。

警方呼籲，警方對於任何持械恐嚇公眾、破壞社會安寧不法行為，絕對零容忍，必定強勢執法、嚴辦到底，以維護社會秩序，民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警在路旁發現黃男丟棄的1把尖刀、1把菜刀。圖／警方提供
員警在路旁發現黃男丟棄的1把尖刀、1把菜刀。圖／警方提供

員警在路旁發現黃男丟棄的1把尖刀、1把菜刀。圖／警方提供
員警在路旁發現黃男丟棄的1把尖刀、1把菜刀。圖／警方提供

恐嚇 毒品

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