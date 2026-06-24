北市槍案3嫌送辦　士檢訊後聲請羈押禁見

江姓男子昨開槍打傷陳姓舅舅，落網繳出槍彈，警方查出江男犯案期間由兒子駕車接應，且案發時另有一名陳姓友人到場助陣，詢後依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦3人，檢方複訊後向法院聲押禁見。

士林地檢署表示，檢察官複訊後認定，江男、江男兒子、江男陳姓友人遭控涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例「持有具殺傷力手槍」、「持有具殺傷力子彈」及刑法「殺人未遂」等罪，犯嫌重大，有逃亡、滅證、勾串共犯之虞，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

警方調查，65歲江男因與75歲陳姓舅舅有糾紛，昨午4時許在陳的住處、位於大同區的「陳悅記老師府」，朝陳男右小腿擊發1槍，犯後逃逸，陳經送醫後無生命危險。

據悉，江男因舅舅陳男在外詐賭、又經常借錢不還，心生不滿，昨午搭乘兒子汽車到舅舅住處理論，一言不合開槍報復；對於槍彈來源，江稱是「已故友人留下的」。

雖江男的30歲兒子否認涉案，但警方發現江男犯案期間皆由兒子駕駛汽車移動，懷疑江男兒子也涉入其中；另因陳姓傷者後續指稱，案發時現場還有一名男子在場助陣嗆聲，警方查出該名男子是江男友人、65歲陳姓男子，詢後一併送辦。

台北市大同區「陳悅記老師府」發生槍案，北市刑大大隊長丁靖及轄區大同分局分局長周哲民趕赴現場偵辦。記者李隆揆／攝影