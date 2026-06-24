北市男持雙刀遊走街頭 警速逮人再破毒品案

台北市士林區今天發生1名男子持雙刀在街頭遊走，期間還無故將1名男行人推向牆面。警方獲報後循線查獲涉案的4旬黃姓男子，並於其住家查獲毒品愷他命研磨器，全案依法送辦。

台北市警察局士林分局社子派出所下午4時許接獲110報案，稱轄內葫蘆街一帶有可疑男子持雙刀於路上閒晃，立即派員到場處理。經聯繫上報案人鄭姓男子後得知，其走路時突遭一名陌生男子將他推向牆面，經喝斥後，對方才轉身離去，且手上還握有刀械。

經循線巡視並調閱監視器追查，警方其後於延平北路五段83巷一帶發現犯嫌棄置的雙刀，並於周遭店家內發現涉案黃男，當場依恐嚇公眾現行犯予以逮捕。

由於黃男明顯精神渙散，警方在獲其同意後，在黃男住家查獲毒品愷他命研磨器（K盤）一組，已帶回派出所釐清中。

全案詢後將依恐嚇公眾及毒品危害防治條例，將黃男移送士林地檢署偵辦，毒品部分另案依規定裁罰。

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