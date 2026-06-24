涉毒駕又藏槍！彰化聯結車司機失控撞民宅 檢方聲押

昨ㄧ輛曳引車行經彰化縣溪州鄉市區的台一線，突然衝過道路中線，撞凹民宅鐵捲門的車禍，幸未有人受傷，但曳引車48歲陳姓駕駛員的唾液檢驗呈陽性反應，酒測值為零，警方也在車上搜出改造槍枝，檢察官今傍晚訊後認其涉犯施用毒品不能安全駕駛動力交通工具及持有槍彈等罪嫌重大，且有再犯毒駕公共危險之虞，諭知向法院聲請羈押。

檢方指出，陳姓被告於昨天施用毒品後，於同日下午2時許駕駛大型聯結貨車行駛於溪州鄉中山路4段內側車道，疑因毒駕失控，偏離車道跨越分隔島斜衝至對向車道，自撞後民宅始行停止。

員警到場處理於車上查獲電子菸桿、依托咪酯菸彈及安非他命吸食器等物，經北斗分局解送本署偵辦，檢察官訊後認其涉犯施用毒品不能安全駕駛動力交通工具及持有槍彈等罪嫌重大，且有再犯毒駕公共危險之虞，諭知向法院聲請羈押。

檢方指出，毒駕危害社會甚鉅，彰化檢警密切聯繫查緝毒駕犯罪，近來聲請毒駕預防性羈押已獲准36件，將依高等檢察署毒駕專案指導方針，持續嚴打毒駕，保障民眾生命及財產安全。

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