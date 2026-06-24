再推修法！政院明拍板持有電子煙最重罰10萬、毒駕再犯不得假釋

近期毒駕層出不窮，行政院會25日將再祭出新一波修法，包括「持有」電子煙可處3萬元至10萬元，並直接沒入，另調整假釋規範，毒駕、酒駕等累犯，5年內再犯者不得假釋，故意殺人、殺人未遂、兒虐致死致重傷等經法院判決無期徒期或10年以上刑期者，同樣不得假釋。

根據行政院會議程，明日預計審議、通過法務部、衛生福利部分別擬具「中華民國刑法」第77條、第79條之1修正草案、「中華民國刑法施行法」部分條文修正草案及「菸害防制法」部分條文修正草案等。

由於「喪屍煙彈」依托咪酯當前以電子煙作為使用載具，但現行對於持有電子煙無法可管，政院預計通過「菸害防制法」修法，只要「持有」電子煙就算違法，除了直接沒入，也可處以3萬元至10萬元罰鍰。

此外，除了全面加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照，明日刑法修法方面，對於毒駕、酒駕等不能安全駕駛罪累犯，5年內再犯者就不得假釋，故意殺人、殺人未遂、兒虐致死致重傷等經法院判決無期徒期或10年以上刑期者，同樣不得假釋。

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