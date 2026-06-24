彰化溪州大貨車撞民宅 駕駛涉毒駕遭檢方聲押

彰化縣溪州鄉昨天發生大貨車駕駛涉毒駕衝撞民宅，員警於車上查獲疑似改造槍械、依托咪酯煙彈等，檢察官今天複訊後認其有再犯毒駕公共危險之虞，向法院聲請羈押。

彰化地方檢察署表示，陳姓男子昨天施用毒品後，下午2時許駕駛大型聯結貨車，行駛於溪州鄉中山路四段內側車道，疑因毒駕失控，偏離車道跨越分隔島斜衝至對向，自撞民宅才停止。事故造成陳男身體輕微擦挫傷，無其他民眾受傷。

員警獲報到場，在陳姓男子車上查獲疑似改造槍械、電子煙桿、依托咪酯煙彈及安非他命吸食器等物，經彰化縣警察局北斗分局解送地檢署偵辦，檢察官訊後認其涉犯施用毒品不能安全駕駛動力交通工具及持有槍彈等罪嫌重大，且有再犯毒駕公共危險之虞，向彰化地方法院聲請羈押。

檢方說，與彰化縣警察局密切聯繫查緝毒駕犯罪，近來聲請毒駕預防性羈押已獲准36件，將依台灣高等檢察署毒駕專案指導方針，持續嚴打毒駕，保障民眾生命及財產安全。

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