政院擬修法 持有電子煙可罰10萬、毒駕再犯不得假釋

為全面性強化防制毒品與毒駕，行政院會明天將通過新一波修法，未來只要持有電子煙就會直接沒入，並可處以新台幣3萬元至10萬元罰鍰，同時也調整假釋規範，未來毒駕、酒駕等不能安全駕駛罪累犯，5年內再犯者不得假釋。

為強化防制毒品與毒駕，行政院長卓榮泰日前拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕共3面向、14項因應策略，包含加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照等，法務部毒審會也已將依托咪酯類提升為一級毒品。

行政院會明天將通過法務部、衛生福利部分別擬具「中華民國刑法」第77條、第79條之1修正草案、「中華民國刑法施行法」部分條文修正草案及「菸害防制法」部分條文修正草案等。

「喪屍煙彈」依托咪酯使用電子煙作為載具，因此菸害防制法修法將首度把「持有」電子煙納入罰則，未來只要持有電子煙就會直接沒入，並可處以3萬元至10萬元罰鍰。

此外，刑法修法部分則是針對不能安全駕駛罪的累犯，未來毒駕、酒駕等不能安全駕駛罪累犯，5年內再犯者就不得假釋，而故意殺人、殺人未遂、兒虐致死致重傷等經法院判決無期徒期或10年以上刑期者也不得假釋。

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