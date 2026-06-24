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國際警察論壇今閉幕 聚焦研討打擊詐欺、毒品及洗錢

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警政署辦理「2026國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今閉幕，聚焦電信詐欺、人口販運、毒品及洗錢議題，探討強化跨國執法合作機制、提升情資共享效率，分享偵查案例及對策。

論壇由內政部、外交部、海巡署、金管會主辦，警政署承辦。內政部次長馬士元出席閉幕式指出，跨境犯罪已成全球共同面對重大挑戰，無論電信詐欺、人口販運、非法金流、毒品犯罪或幫派組織，各國執法機關合作才能有效因應；透過執法實務經驗分享，彰顯情資共享、跨境合作及夥伴關係的重要，展現台灣與國際夥伴共同維護全球安全的決心。

史瓦帝尼王國王家警察總署警察總長Masango表示，跨境犯罪不受國界限制，各國執法機關須透過資訊共享、能力建構及相互協助，維護全球安全；他肯定台灣在現代警政、數位鑑識、網路犯罪偵查及金融犯罪查緝等展現專業能力，支持台灣參與國際刑警組織（INTERPOL）。

論壇以「打擊跨境犯罪」為主軸，聚焦在「電信詐欺及人口販運」、「非法金流及洗錢」、「毒品犯罪」及「幫派及組織犯罪」等議題。與會專家指出，跨境犯罪集團快速運用人工智慧、虛擬資產及跨境網路平台擴張版圖，各國執法機關須強化科技偵查能力、即時情資交換機制及跨境聯合執法合作，才能有效遏止。

對於電信詐欺及人口販運，多國代表分享打擊東南亞詐騙園區及人口販運經驗，強調犯罪集團形成高度專業化跨國分工網絡，利用詐騙機房針對弱勢族群進行個人化心理操縱，各國須跨境合作與共同偵查，方能有效追查幕後主嫌，援救被害人。

非法金流及洗錢方面，專家指出，虛擬資產與新興支付工具帶來金融創新，增加犯罪所得移轉與隱匿風險。我國分享凍結逾3億元穩定幣經驗，介紹虛擬資產查扣與管理平台，該平台透過多重簽章授權架構等科技手段，大幅提升查扣資產安全性與監管效能，並說明如何限制虛擬資產現金交易。

針對毒品，多國分享新興毒品及跨境運毒趨勢，航空、海運貨物、國際郵包及個人夾帶成常見走私途徑，依托咪酯類等新興毒品氾濫及成癮者年輕化，我國則分享唾液快篩執法。幫派及組織犯罪部分，與會代表指出，犯罪集團招募未成年人參與犯罪日益嚴重，對治安構成重大威脅。

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警政署辦理「2026國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今閉幕，史瓦帝尼王國王家警察總署警察總長Masango致詞。圖／警政署提供
警政署辦理「2026國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今閉幕，史瓦帝尼王國王家警察總署警察總長Masango致詞。圖／警政署提供

警政署辦理「2026國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今閉幕，內政部次長馬士元致詞。圖／警政署提供
警政署辦理「2026國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今閉幕，內政部次長馬士元致詞。圖／警政署提供

警政署辦理「2026國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今閉幕，內政部次長馬士元致詞。圖／警政署提供
警政署辦理「2026國際警察合作論壇—打擊跨境犯罪研討會」今閉幕，內政部次長馬士元致詞。圖／警政署提供

警政署 毒品

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