影／買檳榔停車按喇叭引爆持刀砍人衝突 男逃逸遭圍捕涉毒駕

20歲柯男今天上午開車載郭男在基隆仁愛區成功市場前停車要買檳榔，按鳴喇叭示意店員注意時，引發當時正在買檳榔的18歲蔡男不滿，雙方口角後發生肢體衝突，蔡男被對方持刀砍傷雙腿，血流如注，送醫治療無生命危險。警方火速圍捕柯男到案，涉嫌毒駕，訊後依公共危險及傷害等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第一分局今天上午6時許獲報，仁愛區成功市場前有砍人流血衝突，經查雙方並不認識，柯男開車與同行24歲郭男在該處停車購買檳榔時按喇叭，引發當時在買檳榔的蔡男不滿，以為是在叭他，雙方口角後發生肢體衝突，扭打一團。過程中蔡男遭對方持刀攻擊導致雙腿受傷，經送醫治療無生命危險。

第一分局隨即成立專案小組，透過車辨系統掌握涉案車輛軌跡，由忠二路派出所所長羅軒偉率線上警力攔查圍捕，上午11時迅速查獲柯男到案，並於車內查扣作案刀械1把。

警方偵辦時對柯男實施毒品唾液快篩，結果呈現卡西酮類陽性反應，依法逮捕偵辦，並通知涉案郭男到案說明。全案訊後依公共危險及傷害等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

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買檳榔停車按喇叭引爆持刀砍人衝突，男逃逸遭圍捕涉毒駕。記者游明煌／翻攝