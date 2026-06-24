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北市槍案1夜多2嫌 槍手兒子、友人一併遭依2罪嫌送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

江姓男子昨午在台北市大同區「陳悅記老師府」朝陳姓舅舅開槍，逃逸途中遭警網截獲，警方查出江的兒子曾開車接應，江的陳姓友人也曾出現在案發現場助陣，由於傷者正式提告，警詢後依殺人未遂、槍砲等罪送辦3人。

警方調查，65歲江男因與75歲陳姓舅舅有糾紛，昨午4時許在陳的住處、位於大同區的「陳悅記老師府」，朝陳男右小腿擊發1槍，犯後逃逸，陳經送醫後無生命危險。

警方介入後調閱監視器畫面追查，發現江犯後搭乘30歲兒子的汽車，在新北板橋、台北士林、大同等地遊蕩後1個多小時後，在大龍峒保安宮旁被員警截獲，警方當場查扣作案用改造手槍1把、子彈1枚等證物，將江男帶返偵辦。

據悉，江男因舅舅陳男在外詐賭、又經常借錢不還，心生不滿，昨午搭乘兒子汽車到舅舅住處理論，一言不合開槍報復；對於槍彈來源，江稱是「已故友人留下的」。

警方昨天初步依關係人身分通知江男兒子到案配合調查，江男兒子稱起初只是在父親外出，事前並不知悉父親會犯案，直到聽聞槍響，才知父親開槍傷人，事發後雖載送父親移動，但他也不斷勸說父親投案，始終否認是負責接應的共犯。

不過，江男兒子除了案發前後皆開車載送江男移動，案發後還整整繞了1個多小時才落網，警方不排除江男兒子涉案，也將其改列共犯。

另，陳姓傷者後續指稱，案發時現場還有一名男子在場助陣嗆聲，警方查出該名男子是江男友人、65歲陳姓男子，昨將其通知到案後，因傷者一併對陳提告，全案警詢後於今天下午2時許依照殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將江男等3人移送士林地檢署偵辦。

警方詢後依殺人未遂、槍砲等罪送辦江男、江男兒子、江男友人陳姓男子等3人。圖／警方提供
警方詢後依殺人未遂、槍砲等罪送辦江男、江男兒子、江男友人陳姓男子等3人。圖／警方提供

北市 殺人未遂

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