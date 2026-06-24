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基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」 2輛越野巨獸宜蘭分署6月30日拍賣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署今年初偵辦一起利用2輛Jeep Wrangler車輛夾藏毒品走私，囑託宜蘭分署6月30日上午10時在基隆地檢署一樓新聞採訪室拍賣，拍賣車輛均自加拿大海運來台的「牧馬人無限版」，已完成報關流程，放行之際遭扣押，該車有「越野巨獸」之稱。

基隆地檢署偵辦一起夾藏毒品入境案件，查扣涉案車輛2部，囑託宜蘭分署拍賣。海關應繳納之關稅、營業稅、貨物稅及推廣貿易費等稅費均已繳清，但均尚未進行車輛測試、驗車、領牌，買受人須自行處理後續車測等事宜，始得行駛上路。

本次拍賣之「牧馬人無限版」吉普車，其中1輛2019年出廠、3604西西之黑色車輛，里程數約7萬4千餘公里；另1部輛車2020年出廠、1995西西之鐵灰色車輛，里程數約8萬2千餘公里，車況均良好、且均附有鑰匙2把。拍賣當日上午9時20分起至9時50分止將在基隆地檢署一樓開放民眾賞車，機會難得、敬請把握。

法務部行政執行署為落實「五打七安」之反毒政策，透過強力執行實現社會正義，訂定「法務部行政執行署各分署交通專案實施計畫」，請各分署加強執行車輛相關稅費罰鍰案件，並將「毒駕」罰鍰案件列為優先強力執行對象。

依據進口報單記載，2019、2020兩台牧馬人無限版吉普車都是自排車，不是手排車。此外，這兩台車是在出關務署基隆關、放行後被檢調查扣的，已經沒有欠繳任何關稅、貨物稅務、推廣貿易費這些通關要繳的稅費了，但要開在馬路上還需要進行「車輛測試」、「驗車」、「領牌」的流程，才可以開在馬路上。

車輛測試、驗車、領牌這些流程，拍定後都是要由拍定人自行處理。為了方便拍定人後續可以順利的進行車測等事宜，宜蘭分署在拍定後，會將車輛，及車鑰匙兩把，還有車測需要的進口報單正本、保險文件正本一併點交給買受人。

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基檢掃毒查扣「牧馬人」，2輛「越野巨獸」宜蘭分署6月30日拍賣。圖／宜蘭分署提供
基檢掃毒查扣「牧馬人」，2輛「越野巨獸」宜蘭分署6月30日拍賣。圖／宜蘭分署提供

基檢掃毒查扣「牧馬人」，2輛「越野巨獸」宜蘭分署6月30日拍賣。圖／宜蘭分署提供
基檢掃毒查扣「牧馬人」，2輛「越野巨獸」宜蘭分署6月30日拍賣。圖／宜蘭分署提供

基檢掃毒查扣「牧馬人」，2輛「越野巨獸」宜蘭分署6月30日拍賣。圖／宜蘭分署提供
基檢掃毒查扣「牧馬人」，2輛「越野巨獸」宜蘭分署6月30日拍賣。圖／宜蘭分署提供

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