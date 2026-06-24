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5度傳捷運AI客服喊殺人放火 北捷首宗依恐嚇公眾罪判處6個月

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北捷運在今年3月29日到4月6日間，5度遭人透過AI智慧客服傳送恐嚇言論，包含「我要殺人、縱火、放炸彈」。北捷依法向北捷警察報案，後經台北地方法院審理，判處6個月，得易科罰金，北捷強調，未來將持續與執法單位合作，捍衛捷運系統營運安全。

發文的民眾經警方查為28歲曾任藥師的郭姓男子，因有身心狀況多次就醫，之前曾在2月恐嚇台鐵、高鐵送辦。所幸北捷AI智慧客服為內部資訊，其他的民眾不會看見內容，未引起恐慌。

北捷說明，經工作人員發現後，立即調閱相關資料，並向北市捷運警察隊第一分隊報案；警方循線查獲涉案者，經檢察官偵查，認定其多次透過AI智慧客服平台散布恐嚇言詞，意圖製造社會大眾恐慌。

犯嫌已涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪，依法提起公訴，經台北地方法院刑事簡易判決審理後，認為事證明確，且該員坦承犯案，故依簡易判決，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

北捷表示，為提供便利、安全的運輸服務，近年持續推動數位科技應用，包含導入AI智慧客服系統，提供旅客協尋遺失物、提供營運資訊查詢及相關諮詢等功能，即時回應旅客需求；若發現有惡意擾亂系統運作，或藉機散布恐嚇訊息的不當行為，一律蒐證報警。

北捷強調，未來也將持續與執法單位密切配合，捍衛捷運系統的營運安全，絕不姑息。

台北捷運在今年3月29日到4月6日間，5度遭人透過AI智慧客服傳送恐嚇言論。示意圖。本報資料照片
台北捷運在今年3月29日到4月6日間，5度遭人透過AI智慧客服傳送恐嚇言論。示意圖。本報資料照片

北捷 恐嚇 台鐵

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