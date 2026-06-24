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台南掃蕩毒駕...議員也被攔查 蔡宗豪：挺警方執法盼減少毒駕悲劇

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

近期台南市警察局全力掃蕩毒駕，第二分局長樂派出所警員日前晚間在中西區武聖路當街聞到毒品氣味，展開搜查，國民黨台南市議員蔡宗豪正在跑行程，車輛也被攔下配合調查，蔡宗豪今還原過程表示，一開始有點驚訝但也配合警方執法，並抱持高度支持，也呼籲民眾面對攔檢時多一點耐心，「多一點盤查、少一件毒駕」。

蔡宗豪受訪指出，事發在端午連假周六晚間，他行經市區時遭警方攔檢。由於近期毒駕案件頻繁，警方提高路檢密度，只要發現駕駛有疑似異常駕駛行為或聞到毒品氣味等情況，都會立即攔查。他認為，警察願意在第一線積極執法、主動攔查，正是守護市民安全的重要作為。

他透露，攔檢結束後便立即向警方了解執行情況，得知不久後警方就在附近查獲一名持有K他命的毒販。由於附近有許多住宅區、孩童活動，加上當天又有廟會活動，人潮眾多，他也特別感謝執勤員警的辛勞，及時將危害社會治安的對象查獲。

蔡宗豪表示，警方攔檢主要是依據駕駛人的行車狀況等客觀跡象，例如車輛左右偏移、駕駛行為異常等進行判斷，雖然有時也可能只是駕駛技術不熟練，造成誤判而接受攔檢，但警方的目的並非刁難民眾，而是透過提高見警率與攔查密度，降低酒駕及毒駕發生的機率。

他也提到，近期網紅毒駕事件引發社會討論，毒駕者往往無法從外表、職業或身分判斷，甚至看似一般家庭、帶著孩子的家長，也可能涉及毒駕，因此警方更需要透過主動攔查，才能及早發現違法行為。

蔡宗豪呼籲，民眾若遇到警方攔檢，不妨多一點耐心與配合，因為警方辛苦執法的目的，就是希望降低酒駕、毒駕造成生命財產損失的風險，共同守護市民的交通安全。

蔡宗豪也在臉書貼出他前往第二分局，送上甜食和北港媽的壓轎金祈求保佑辛苦辦案的員警出入平安，因為台南的治安，有員警義無反顧的打拼會更好。

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毒駕盛行，台南市議員蔡宗豪日前開車遇臨檢，肯定員警積極執法，特前往市警局第二分局，送上甜食和北港媽的壓轎金祈求保佑辛苦辦案的員警出入平安。圖／取自蔡宗豪臉書
毒駕盛行，台南市議員蔡宗豪日前開車遇臨檢，肯定員警積極執法，特前往市警局第二分局，送上甜食和北港媽的壓轎金祈求保佑辛苦辦案的員警出入平安。圖／取自蔡宗豪臉書

台南市議員蔡宗豪還原日前開車遇警臨檢過程。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡宗豪還原日前開車遇警臨檢過程。記者吳淑玲／攝影

毒駕 蔡宗豪 台南

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