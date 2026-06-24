台中警方花9月瓦解販毒集團 斬8層供銷網絡 起獲「喪屍菸彈」破百顆

台中市第三警分局歷時近9個月縝密偵查，過濾數百支監視器，成功破獲以曾姓男子為首的11人跨層販毒集團，斬斷多達8層垂直供銷網絡，查扣毒品菸油、喪屍菸彈、K他命、咖啡包、毒品等大批毒品及贓款逾28萬元，檢方近日已依毒品罪起訴。

專案小組調查，曾姓男子（30歲）為首的販毒集團，組織分工嚴密，多名成員刻意以正當行業為掩護，規避警方查緝，其中王姓藥頭（28歲）在社群平台Instagram公開張貼毒品暗語，並以其母親所經營的服飾店門口作為毒品交易據點；另名宋姓藥頭（25歲）則假借手機通訊行之名，從事毒品交易活動，手法隱蔽、膽大妄為。

警方透過網路巡邏及過濾數百支監視器畫面，依循相關事證逐步溯源，於2024年至2025年間發動多波搜索行動，陸續將曾男等11名涉案成員全數緝捕到案。

全案查扣毒品菸油12罐（重1427公克）、毒品菸彈117顆、K他命36包（重3023公克）、毒品咖啡包333包、犯罪贓款28萬5500元、分裝器具3批等大批贓證物，全案移送台中、彰化地檢署後，近日已偵結起訴。

第三警分局提醒，俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯，是法定第二級毒品，長期使用將嚴重危害青少年身心健康，社會各界不可輕忽，將持續對毒品犯罪採取「零容忍」態度，對毒品來源一查到底、徹底清剿，全力維護社會安全與公共秩序。

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台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝