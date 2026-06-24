快訊

春哥侃陸／頻頻抓人不尋常？中共組織人事系統3大變

瑪丹娜開撕環球影業！自傳電影徹底破局 怒噴：我值得超級大預算

Netflix韓國版把台劇歸類「中國片」！官方回應了 網再爆料：日本版也是

台中警方花9月瓦解販毒集團 斬8層供銷網絡 起獲「喪屍菸彈」破百顆

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局歷時近9個月縝密偵查，過濾數百支監視器，成功破獲以曾姓男子為首的11人跨層販毒集團，斬斷多達8層垂直供銷網絡，查扣毒品菸油、喪屍菸彈、K他命、咖啡包、毒品等大批毒品及贓款逾28萬元，檢方近日已依毒品罪起訴。

專案小組調查，曾姓男子（30歲）為首的販毒集團，組織分工嚴密，多名成員刻意以正當行業為掩護，規避警方查緝，其中王姓藥頭（28歲）在社群平台Instagram公開張貼毒品暗語，並以其母親所經營的服飾店門口作為毒品交易據點；另名宋姓藥頭（25歲）則假借手機通訊行之名，從事毒品交易活動，手法隱蔽、膽大妄為。

警方透過網路巡邏及過濾數百支監視器畫面，依循相關事證逐步溯源，於2024年至2025年間發動多波搜索行動，陸續將曾男等11名涉案成員全數緝捕到案。

全案查扣毒品菸油12罐（重1427公克）、毒品菸彈117顆、K他命36包（重3023公克）、毒品咖啡包333包、犯罪贓款28萬5500元、分裝器具3批等大批贓證物，全案移送台中、彰化地檢署後，近日已偵結起訴。

第三警分局提醒，俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯，是法定第二級毒品，長期使用將嚴重危害青少年身心健康，社會各界不可輕忽，將持續對毒品犯罪採取「零容忍」態度，對毒品來源一查到底、徹底清剿，全力維護社會安全與公共秩序。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市第三警分局破獲曾姓男子為首的販毒集團，查獲涉案11人，起獲喪屍菸彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中 販毒 台中市 喪屍菸彈

延伸閱讀

台南警聞到毒品味當街搜尋…市議員也被攔查 結果另輛「頭燈損壞」車藏安毒

影／嫌喪屍煙彈賣太貴爆衝突 毒販遭刺腹肚破腸流命危警3小時逮人

嘉義男涉吸毒酒駕撞死老翁肇逃 準備庭全認罪

三寶媽在家吸毒 害小孩吸依託咪酯二手毒煙…父母涉妨害幼兒發育罪起訴

相關新聞

通報量暴增逾940倍 喪屍煙彈為什麼難抓？無色無味、改配方就能躲追查

近期，台灣民眾幾乎每週都能在新聞上看見毒駕釀成的死傷悲劇，混有「依托咪酯」的喪屍煙彈是背後主因。相較其他傳統毒品，被歸類為新興毒品的依托咪酯為什麼特別難防？

台中警方花9月瓦解販毒集團 斬8層供銷網絡 起獲「喪屍菸彈」破百顆

台中市第三警分局歷時近9個月縝密偵查，過濾數百支監視器，成功破獲以曾姓男子為首的11人跨層販毒集團，斬斷多達8層垂直供銷網絡，查扣毒品菸油、喪屍菸彈、K他命、咖啡包、毒品等大批毒品及贓款逾28萬元，檢方近日已依毒品罪起訴。

水電工騎機車毒駕左轉沒打燈被抓 認「這幾天都有用」安毒

韓姓男子今上午騎機車經台北市南港區玉成街，左轉未打方向燈，員警攔查聞到毒品氣味，以唾液毒品快篩試劑檢測有安非他命反應，他坦承這幾天都有施用安毒，被逮捕依公共危險罪移送。

高雄歇業便當店3樓驚見焦黑男屍 疑剪電線觸電亡手還握著電線

高雄市鳳山區五甲一路今天上午驚傳焦屍案件，警方在1家歇業中的連鎖便當店3樓遮陽板上，發現1具全身焦黑的屍體，身旁留有電線，屋內的變電箱也遭破壞，初步研判疑似竊剪電線不慎遭電擊身亡，詳細死因仍待檢察官相驗釐清。

探監路上心虛躲桃監停車場 警眼尖識破逮2女扣喪屍煙彈

林姓與賴姓女子昨天下午帶著喪屍煙彈要到桃園監獄探監，由於半途看見巡邏車心虛地躲進桃監的停車場，遭眼尖的桃園警分局中路派出所員警察覺有異，立刻停車盤查，果然起獲依托咪酯與毒咖啡包帶回法辦，好笑的是，探監時間只到午後4時，2女根本搞不清楚。

名醫劉偉民遭判過失致死 「我一定上訴」

婦產科名醫劉偉民於二○一五年為復發卵巢癌的何姓女子切除腫瘤，何女術後因癌細胞擴散移轉，不幸病逝，劉偉民被控違反醫療常規、涉犯過失致死罪嫌，遭判一年四月徒刑。對此，劉偉民回應，死亡來自疾病自然進程，而非手術選擇，即使當時採開腹手術，也無法避免死亡，「我一定會提上訴。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。