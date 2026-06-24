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水電工騎機車毒駕左轉沒打燈被抓 認「這幾天都有用」安毒

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

韓姓男子今上午騎機車經台北市南港區玉成街，左轉未打方向燈，員警攔查聞到毒品氣味，以唾液毒品快篩試劑檢測有安非他命反應，他坦承這幾天都有施用安毒，被逮捕依公共危險罪移送。

警方調查，60歲韓姓男子今上午近8時騎機車經北市南港玉成街，左轉時未打方向燈違規，員警騎機車巡邏在後方發現，上前攔下他盤查，聞到他身上散發毒品氣味，經同意施以唾篩，呈安非他命陽性反應，逮捕帶回南港警分局同德派出所。

韓稱從事水電工，這幾天都有施用安非他命，當時騎機車要到超商購物，警詢後移送。南港分局表示，毒、酒駕嚴重影響民眾生命財產安全，勿以身試法，持續強力取締。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

韓姓男子今騎機車在台北市南港區左轉未打方向燈，員警攔查聞到毒品氣味，以唾液毒品快篩試劑檢測有安非他命反應，逮捕移送。記者李奕昕／翻攝
韓姓男子今騎機車在台北市南港區左轉未打方向燈，員警攔查聞到毒品氣味，以唾液毒品快篩試劑檢測有安非他命反應，逮捕移送。記者李奕昕／翻攝

韓姓男子今騎機車在台北市南港區左轉未打方向燈，員警攔查聞到毒品氣味，以唾液毒品快篩試劑檢測有安非他命反應，逮捕移送。記者李奕昕／翻攝
韓姓男子今騎機車在台北市南港區左轉未打方向燈，員警攔查聞到毒品氣味，以唾液毒品快篩試劑檢測有安非他命反應，逮捕移送。記者李奕昕／翻攝

毒品 安非他命 機車

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