高雄歇業便當店3樓驚見焦黑男屍 疑剪電線觸電亡手還握著電線

高雄市鳳山區五甲一路今天上午驚傳焦屍案件，警方在1家歇業中的連鎖便當店3樓遮陽板上，發現1具全身焦黑的屍體，身旁留有電線，屋內的變電箱也遭破壞，初步研判疑似竊剪電線不慎遭電擊身亡，詳細死因仍待檢察官相驗釐清。

警方調查，死者為47歲周姓男子，曾涉及毒品案件，周男的51歲李姓女友今天上午向警方報案表示，周男昨晚外出後遲遲未返家，因周男曾說要去五甲一路歇業的便當店剪電線變賣，她前往歇業的便當店找人，發現周男倒臥在建築物外側3樓遮陽板上，但不知如何是好，心裡害怕，未立即報警。直到今天上午8時30分左右，李女才報警求助。

警方獲報後趕抵現場勘查，發現便當店3樓屋內堆放數綑遭剪下的電線，屋內變電箱也有明顯遭破壞痕跡，懷疑周男剪通電中的電線，拉電線跨出窗戶，不慎遭電擊，才躺臥3樓屋外遮陽板，不料發生意外，全身嚴重燒灼焦黑，手中仍握有電線。

警方初步研判，周男疑拿鐵剪要剪電線變賣，過程中誤觸高壓電流遭電擊身亡，並排除現場有明顯打鬥或外力介入跡象。不過，實際死亡原因及事發經過仍有待進一步鑑識採證。

警方已報請檢察官相驗遺體，後續將調閱周邊監視器畫面及相關跡證，進一步釐清案情。

警方在便當店屋內發現剪斷的電線。記者林保光／翻攝

警方在便當店發現鐵剪。記者林保光／翻攝