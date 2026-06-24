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探監路上心虛躲桃監停車場 警眼尖識破逮2女扣喪屍煙彈

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

林姓與賴姓女子昨天下午帶著喪屍煙彈要到桃園監獄探監，由於半途看見巡邏車心虛地躲進桃監的停車場，遭眼尖的桃園警分局中路派出所員警察覺有異，立刻停車盤查，果然起獲依托咪酯與毒咖啡包帶回法辦，好笑的是，探監時間只到午後4時，2女根本搞不清楚。

桃園分局說，37歲林姓與31歲賴姓女子當時正前往探監路上，原本只是單純的探友行程，卻因為身上藏有違禁品而做賊心虛；2人一看到中路派出所的巡邏警車駛來，不僅面面相覷還臉色大變，隨即轉身快步走進旁邊停車場，企圖躲避警方注意。不過這種「此地無銀三百兩」的舉動反而引起了巡邏員警的注意。警方發現兩人行跡過於可疑，立刻驅車上前將她們攔下並依法進行盤查。

面對員警盤問，2女相當慌，隨即在2女背包找出近期很氾濫的毒品依托咪酯和數包毒品咖啡包，眼見無法抵賴，只能乖乖認罪，員警將她們帶回派出所進行深入調查。

桃園分局表示，毒品犯罪不僅嚴重危害社會治安，更對民眾的身心健康造成巨大威脅，警方訊後已將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

警方同時強調，未來將持續落實各項掃毒工作、強化查緝能量，除了針對持有與施用毒品依法嚴辦外，也會針對販賣及運輸等不法行為積極查辦。後續將會向上溯源，追查這批依托咪酯與毒咖啡包的來源，全力切斷毒品供應鏈，維護民眾安全的生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園警方在37歲林姓與31歲賴姓女子隨身物品中起出喪屍煙彈和毒咖啡包。記者陳恩惠／翻攝
桃園警方在37歲林姓與31歲賴姓女子隨身物品中起出喪屍煙彈和毒咖啡包。記者陳恩惠／翻攝

桃園警方在37歲林姓與31歲賴姓女子隨身物品中起出喪屍煙彈和毒咖啡包。記者陳恩惠／翻攝
桃園警方在37歲林姓與31歲賴姓女子隨身物品中起出喪屍煙彈和毒咖啡包。記者陳恩惠／翻攝

喪屍煙彈 監獄 桃園

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