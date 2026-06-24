聽新聞
0:00 / 0:00

名醫劉偉民遭判過失致死 「我一定上訴」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

婦產科名醫劉偉民於二○一五年為復發卵巢癌的何姓女子切除腫瘤，何女術後因癌細胞擴散移轉，不幸病逝，劉偉民被控違反醫療常規、涉犯過失致死罪嫌，遭判一年四月徒刑。對此，劉偉民回應，死亡來自疾病自然進程，而非手術選擇，即使當時採開腹手術，也無法避免死亡，「我一定會提上訴。」

劉偉民於二○一二月十二月四日以達文西微創手術，幫何女切除左卵巢一顆大型腫瘤，抽淨約二一○○毫升腫瘤黏液性物質，化驗後確認是惡性腫瘤，一併切除左側卵巢輸卵管、雙側骨盆腔淋巴結、闌尾與部分大網膜，當時何女術前檢查腹水，確認骨盆腔淋巴腺、網膜與盲腸均無癌細胞侵入。

何女術後化療，二○一五年七月間卵巢癌復發，八月十一日接受第二次達文西手術摘除腫瘤，因腹腔內沾黏嚴重，一併切除全子宮與右側卵巢輸卵管，術後仍做化療，但同年底何女出現新腫瘤，且癌細胞移轉到骨頭，二○一六年五月五日因卵巢癌合併肝臟、腹部與骨頭轉移病逝。

針對醫療結果，何女父親提告劉偉民誤診害命，北檢三次委請衛福部醫事審議會鑑定，結果均指劉偉民採用達文西手術，違反醫療常規，檢方起訴劉偉民對何女所做二次達文西手術，均涉犯過失致死罪嫌，判一年四月徒刑，可上訴。

劉偉民受訪時表示，即使改採開腹手術，也無法避免死亡結果，死亡來自疾病自然進程，而非手術選擇。此患者的卵巢癌病情嚴重，即使採開腹手術仍可能死亡。他一定提出上訴，表明因果關係不成立。

婦產科 達文西 卵巢癌

延伸閱讀

卵巢癌手術釀死遭判刑 名醫劉偉民喊冤：癌症擴散 開刀也不可能切乾淨

認達文西手術處理復發腫瘤致死 北院判劉偉民1年4月

達文西手術爭議延燒 卵巢癌復發該如何治？婦癌權威：開刀清乾淨最重要

腎病致死升 醫師籲及早篩檢

相關新聞

名醫劉偉民遭判過失致死 「我一定上訴」

婦產科名醫劉偉民於二○一五年為復發卵巢癌的何姓女子切除腫瘤，何女術後因癌細胞擴散移轉，不幸病逝，劉偉民被控違反醫療常規、涉犯過失致死罪嫌，遭判一年四月徒刑。對此，劉偉民回應，死亡來自疾病自然進程，而非手術選擇，即使當時採開腹手術，也無法避免死亡，「我一定會提上訴。」

育兒網紅毒駕載稚女連連撞車又撞店 桃園地院深夜裁定收押2個月

育兒網紅年輕的林姓女子昨天傍晚接3歲女兒回家途中，竟然邊開車邊抽喪屍煙彈，導致林女駕著白色凌志豪華休旅車在舊城區小道內狂飆，連撞保時捷和豐田轎車後，朝路口安全帽店直衝，撞破店面玻璃櫥窗後才停下，桃園地院認為，林女疑有持續施用毒品且再犯風險高，裁定羈押2個月。

毒駕載稚女 育兒網紅收押

林姓女駕駛前晚駕車載三歲女兒，在桃園市區接連擦撞二車後，又撞進路邊安全帽商店。警方到場時，發現林女神情恍惚，站都站不穩，毒品唾液快篩陽性，並在駕駛座旁查出喪屍煙彈，依毒品罪移送。網友發現，林女為育兒網紅，曾分享長達六年的艱辛求子過程。檢方昨複訊後向法院聲押獲准。

易藏匿、難辨味 電子煙入侵國中小

電子煙在校園擴散，年齡層下探，甚至淪為毒品進入校園的載具、校園毒品防制破口。國健署青少年吸菸行為調查推估，全台約四萬名青少年使用電子煙，儼然成為新興吸毒工具，但校園內查緝並不容易。

吸電子煙稽查困難 平均每日罰不到4件

公共場所到處可見民眾吸電子煙，但國健署統計近三年多來，各縣市衛生局稽查成案的違規案例僅三七二○件，平均每天不到四件，如扣除違規販售案件，吸電子煙當場遭取締人數每天恐只有一、兩人，成效不彰的關鍵在於稽查人力不足。專家建議衛福部研擬檢舉獎金，讓更多人舉報不法。

無視禁止告示！戲水擅闖危險水域 桃市復興區3天2起溺斃

連日高溫，桃園市復興區霞雲地區三天發生二起戲水意外。廿歲莊姓男子廿日到流霞谷親水烤肉園區跳水溺斃，廿二日十七歲高中生到優霞雲瀑布玩水，遭暗流捲入身亡，兩地相隔二公里。警方調查，兩人擅闖危險水域；桃園市府表示，將加強巡查，並在優霞雲瀑布水域增設監視系統告警。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。