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反毒修法…持有電子煙 最重罰10萬元

聯合報／ 記者黃婉婷柯美儀／台北報導

行政院近日推出反毒系列修法，本周四院會將通過菸害防制法修正草案，增訂「持有」<a href='/search/tagging/2/電子煙' rel='電子煙' data-rel='/2/225571' class='tag'><strong>電子煙</strong></a>即違法，一經查獲，除直接沒入，均處以新台幣三萬至十萬元罰鍰。圖。聯合報系資料照片
行政院近日推出反毒系列修法，本周四院會將通過菸害防制法修正草案，增訂「持有」電子煙即違法，一經查獲，除直接沒入，均處以新台幣三萬至十萬元罰鍰。圖。聯合報系資料照片

新興毒品和毒駕泛濫，行政院政務委員季連成昨指出，教育部已針對全國三千六百多所學校周邊，標示出九千多個毒品查緝熱區，將請警方加強查緝；另針對提出退休軍警組成的「第五級保全」進駐校園強化校安，他說，尊重學校自主權，警方只會在校方請求下才被動進入校園。

行政院近日推出反毒系列修法，新興毒品依托咪酯類升級為一級毒品，也將在近日公告上路。季連成昨預告，依托咪酯因藥效短且不易檢驗，常透過電子煙吸食，易在年輕人間變得流行，行政院會廿五日將通過菸害防制法修法，增訂「持有」電子煙即違法，不管是吸食或持有電子煙或其組合元件者，一經查獲，除直接沒入，均處以新台幣三萬至十萬元罰鍰。

針對校園防毒，季連成提出三項強化策略，針對校外防堵，學校單位可以和警察單位合作簽訂支援協定，針對校園外可能販毒、聚集吸毒等敏感地區先行查緝，阻絕毒品進入校園；預計在全國共三千六百多個學校周邊，設置逾九千個查緝點，可請當地警察協助加強查緝。

校內方面，季連成提到，除培訓校安人員，學校也將加強與警方的情報交換，當學校有具體事證且無法處理時，可請求警察入校查緝，原則上尊重校園自主權，警察居於被動角色，概念如同警察查緝現行犯。

至於引進專業第五級保全協助校安維護，季連成解釋，第五級是安全防護概念的退休軍警，人數不多、月薪約五萬至六萬元，目前多受僱國家關鍵基礎設施或豪宅；他說，這項建議正在廣納各界意見，運作上尊重學校自主，若有需要可向保全公司提出，再與校安人員合作，假使校方認為現行保全機制足夠，也無須額外申請。

季連成表示，「第五級保全」在安全調查、體能測驗、面試都很嚴謹，未來若入校園，因為沒有執法權，工作內容有點像校安的行政助理，以協助為主，無法處罰學生或搜書包，但學校會有能力辨識風險特定學生，若有相關毒品情資也可請求警方協助。

教育部表示，全國共三六二七所學校，周邊建立九一九二處巡察熱點，由警政單位加強巡邏。警政單位將依毒品交易地點及時段，每學期滾動更新熱點與巡查方式。警方原則上不得未經同意任意進入校園執法，若因刑案需要入校，須依內政部相關機制辦理，執法前應知會校方聯繫窗口並取得同意，由校方代表陪同執行。

季連成 毒品 校園 電子煙 保全

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