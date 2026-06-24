防野外戲水／標語、宣導效果有限 公權力應掌握即時動態

17歲陳姓少年與友人到桃園市復興區優霞雲瀑布戲水，疑似遭暗流捲入溺斃。該處為危險水域，矗立多面禁止戲水告示。記者鄭國樑／翻攝 張裕珍

桃園市復興區危險水域三天奪走兩條年輕生命，事發地相距兩公里，現場有多面警告標誌，仍難有效阻止民眾進入；尤其私人經營的流霞谷烤肉區以親水活動為號召，鄰近溪流卻非合法戲水場域，容易造成誤解。公部門應強化監管、多元預警作為，降低夏日戲水風險。

桃園市未升格直轄市前，每到暑假公告十大危險水域，拉拉山霞雲溪谷、竹圍漁港、觀音海域連年上榜，當時除設置「禁止戲水」告示牌，消防員會帶著橡皮艇等裝備駐守；如今升格後導入ＡＩ科技、智慧管理，但預防溺水仍仰賴現場圍籬、封鎖線與告示牌，未隨著科技進步而升級。

桃市府在復興區力推合法的宇內溪戲水區，但夏季氣溫愈來愈高，仍難阻部分民眾進入禁區，尤其網路宣傳景點冠上「祕境」就更有吸引力，即便警告標誌就在眼前，仍翻越圍籬、跨過封鎖線，未了解暗流漩渦的危險，貿然跳水，因而發生溺斃意外。

台灣各地有主打親水的露營區或烤肉區，業者雖取得露營場等相關執照，但鄰近的溪流並非合法的戲水水域，加上圖文並茂的宣傳影像，恐讓遊客誤以為是安全景點；若現場缺乏專人看管或救生員駐守，發現異狀無人強制勸離，設再多警告標誌或拉封鎖線，也無用武之地。

每一起事故都是沉痛教訓，主管機關務必檢視非合法戲水區的管理作為是否合宜，傳統的警告標誌、巡查宣導已難發揮勸阻效果，導入科技監控設備刻不容緩，加強掌握危險水域的即時動態。

政府應思考結合Google Maps等服務，秘境或戲水景點標誌「高風險戲水區」，當民眾想戲水消暑，搜尋時，即可收到明確的警示訊息，讓溺水奪命的意外不再發生。