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海巡示警…全台海域 今年前5月已26死

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

6月學生放暑假，戲水、浮潛、SUP及<a href='/search/tagging/2/海邊' rel='海邊' data-rel='/2/255926' class='tag'><strong>海邊</strong></a>賞景人潮增加，事故風險恐再升高。示意圖。圖／聯合報系資料照片
6月學生放暑假，戲水、浮潛、SUP及海邊賞景人潮增加，事故風險恐再升高。示意圖。圖／聯合報系資料照片

海巡署統計，一月至五月執行海域岸際救生共一六三人，其中一二二人獲救、廿六人死亡、十五人失蹤；總人數逼近去年三三○人一半，失蹤人數更超過二○二四的十三人，也達去年廿四人的六成。海巡署示警，五月救生案件就有四十三人，占前五月近三成，六月學生放暑假，戲水、浮潛、SUP及海邊賞景人潮增加，事故風險恐再升高。

五月底，林口電廠岸際一名釣客落海，海巡、消防及警方到場搜尋，最後由友人在岸際北側約四百公尺處的消波塊間發現；釣客疑失足跌落消波塊，頭部重創不治。翌日，一名遊客在龍洞漁港東北方划立式划槳，發現有潛水者面朝下、無意識漂浮海面，通報海巡救援，搶救仍死亡。

據海巡署資料，近兩年事故總量變化不大，二○二四年三三八人、二○二五年三三○人，但失蹤人數從十三人增至廿四人；今年前五月已十五失蹤。

暑假還沒到，海域、岸際事故已先拉警報，事故原因和夏季活動高度相關。海巡救生原因統計，去年的救生對象中，水上休閒活動意外為一九九人，占比逾半；其中六月、八月救生人數分別達四十三人、四十二人。

海巡署表示，常見事故原因包括不諳水性、輕忽離岸流、未穿救生裝備，或進入管制、危險海域；民眾從事水域活動前，應先查天候、潮汐、海象及開放範圍；浮潛、SUP、獨木舟應穿救生衣。若遇離岸流，海巡署也提醒「不要逆流硬游」，應保持漂浮、節省體力，嘗試平行海岸脫離水流後再往岸邊移動；同行者落水，不要貿然下水救人，應通報一一八或一一九，並尋找救生圈、浮具或繩索。

但海巡署指出，不少救援案件其實發生在岸邊，有人為撿拾掉落物爬下消波塊後上不來；也有人走祕境海岸線，回程體力不支受困。海巡人員警告，海邊風險不只看會不會游泳，地形、潮汐、體力和一時輕忽，都可能讓岸際活動變成救援案件；看似只是拍照、看海或短程健行，一旦遇到漲潮、濕滑地形或天候變化，回程難度大幅升高。

海巡署 海巡 失蹤 溺水 游泳池 海邊

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