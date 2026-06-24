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天熱野外溺斃頻傳…夏日消暑 選擇合法戲水區才安全

聯合報／ 記者鄭國樑張裕珍葉德正／連線報導

桃市觀旅局呼籲民眾戲水可以到小烏來宇內溪，有合法安全的戲水河段。圖／觀旅局提供
桃市觀旅局呼籲民眾戲水可以到小烏來宇內溪，有合法安全的戲水河段。圖／觀旅局提供

桃園市復興區再傳溪流戲水溺斃事故，桃園市觀光旅遊局表示，境內唯一合法的戲水區，位於小烏來風景區的宇內溪溫泉戲水區，每年六至九月部分河段開放戲水，現場有救生衣、防滑鞋免費借用，還有專業救生員值勤，其餘皆為危險水域，民眾勿冒險闖入。

桃園市府表示，宇內溪是桃園唯一合法開放的野外溪流，但僅開放小烏來風景區內一號橋至二號橋區段的一百多公尺河段，其他水域並未開放戲水，現場都有警告標示與圍籬管制，擅闖者依法最高可罰一百萬元。

宇內溪溫泉戲水區前年架設電子圍籬，闖入者會有警報，前年驅離八次共廿三人、去年總計有三名移工闖入，都被驅離。

觀旅局表示，每年開放宇內溪戲水河段前，會先整平河床，避免深坑、渦流造成風險，現場有免費的救生衣、防滑鞋可借用，搭配專業救生員、ＡＩ水域安全監控系統，並投保公共場域意外險；今年新規畫低水位的兒童戲水區，現場有更衣及淋浴設備，提供吹風機，在此戲水更便利、有保障。

新北市觀光旅遊局表示，水域管理採原則開放、例外限制或禁止，除依法公告水域，其餘皆開放從事遊戲，禁止水域如二重疏洪道、淡水河航道等，高風險的限制水域如三峽大豹溪，戲水旺季有專業救生員或志工駐點，增設ＣＣＴＶ監視與廣播系統，搭配山區雨量警示群組與細胞簡訊即時推播；戲水前，務必查詢相關資訊及天候狀況。

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