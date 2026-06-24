無視禁止告示！戲水擅闖危險水域 桃市復興區3天2起溺斃

桃園優霞雲瀑布日前發生溺水意外，附近的戲水區還是有民眾戲水。記者季相儒／攝影

連日高溫，桃園市復興區霞雲地區三天發生二起戲水意外。廿歲莊姓男子廿日到流霞谷親水烤肉園區跳水溺斃，廿二日十七歲高中生到優霞雲瀑布玩水，遭暗流捲入身亡，兩地相隔二公里。警方調查，兩人擅闖危險水域；桃園市府表示，將加強巡查，並在優霞雲瀑布水域增設監視系統告警。

類似悲劇層出不窮，桃園市二○二三年七月有七名國中畢業生相約到小烏來，其中三人在禁止戲水的天空步道區下方遭漩渦捲走，送醫不治；去年八月，五名高中生到竹圍漁港海邊戲水，二人遭大浪吞噬，加上六月這二起溺斃，四年奪走七條年輕生命。

莊姓男子跟友人廿日到流霞谷親水烤肉園區遊玩，他跳水後遲遲未浮出水面，救難人員尋獲莊時，他已無呼吸心跳，回天乏術。當地派出所指出，該園區為民營場地，莊當天跨越封鎖線到不開放水域戲水，曾有人勸阻。

園方人員表示，事故地點發生在園區外，距離約五十公尺，現場有封鎖線和警示標語，消防分隊也有懸掛布條，提醒遊客不要進入危險水域；事發當天有人勸莊等人不要跳水，但未獲理會，詎料發生意外。

廿二日在流霞谷上游二公里的優霞雲瀑布，十七歲陳姓少年戲水疑遭暗流捲入，救難人員搜救半小時，找到少年時已無呼吸心跳。陳姓少年來自單親家庭，母親得知後悲痛萬分。

警方調查，陳與兩名同學從苗栗到瀑布戲水，三人疑翻越圍籬，逕自到瀑布區戲水釀禍。優霞雲瀑布又名鐵木瀑布，因山景與瀑布，被封為祕境，因有深潭與暗流，早列為危險水域，周邊有多面「禁止戲水」的警告標示與宣導布條。

復興水域三天發生二起溺斃事故，復興區公所、消防局、觀旅局開會研議，七至八月暑假優先巡查高風險水域，對屢勸不聽者或涉私人營利的水域場所，通報警方勸離。觀旅局表示，優霞雲瀑布與周邊設有六面警告標誌，另標示深水區、急流區等，評估建置ＣＣＴＶ監視系統，必要時透過廣播宣導，勸離擅闖民眾。