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毒駕載稚女 育兒網紅收押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

林姓育兒<a href='/search/tagging/2/網紅' rel='網紅' data-rel='/2/112262' class='tag'><strong>網紅</strong></a>載三歲女兒毒駕，擦撞兩車後直衝路旁商家，車內也找出喪屍煙彈，檢方聲押獲准。記者陳恩惠／翻攝
林姓育兒網紅載三歲女兒毒駕，擦撞兩車後直衝路旁商家，車內也找出喪屍煙彈，檢方聲押獲准。記者陳恩惠／翻攝

林姓女駕駛前晚駕車載三歲女兒，在桃園市區接連擦撞二車後，又撞進路邊安全帽商店。警方到場時，發現林女神情恍惚，站都站不穩，毒品唾液快篩陽性，並在駕駛座旁查出喪屍煙彈，依毒品罪移送。網友發現，林女為育兒網紅，曾分享長達六年的艱辛求子過程。檢方昨複訊後向法院聲押獲准。

警方表示，卅五歲林女前天傍晚從中路特區住處駕車，到龜山區幼兒園接女兒，回程沿著中山東路往三民路方向行駛，整輛車突然失控，先連續擦撞對向、同側兩輛自小客車，在未減速情況之下，直接衝撞路旁的安全帽商店，巨大聲響嚇壞附近居民，玻璃櫥窗碎裂滿地，數十顆安全帽滿地滾動，幸未造成傷亡。

警方獲報到場，林女下車時站都站不穩、眼神渙散、言行舉止明顯異常；車內三歲女童受驚嚇哭不停。警方對林女實施唾液快篩，呈現陽性反應，當場清查車內，在駕駛座旁搜出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈等證物。

警方逮人後，昨依毒品罪移送檢方複訊，檢察官訊問後，向法院聲請羈押林女獲准。

肇事林女是近年在網路頗具知名度的育兒網紅，曾在社群平台上分享長達六年的艱辛求子之路，懷孕十次才產下女兒，字裡行間充滿母愛，吸引不少備孕、人工生殖的準媽媽追蹤。她涉及吸食喪屍煙彈，載女兒毒駕消息傳出後，社群平台也出現嘲諷留言。

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毒品 網紅

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