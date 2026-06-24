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易藏匿、難辨味 電子煙入侵國中小

聯合報／ 記者郭韋綺石秀華王昭月廖靜清／連線報導

電子煙校園擴散，年齡層下探，甚至淪為毒品進入校園的載具、校園毒品防制破口。國健署青少年吸菸行為調查推估，全台約四萬名青少年使用電子煙，儼然成為新興吸毒工具，但校園內查緝並不容易。

高雄市一所完全中學日前被揭露，學生放學後群聚校門口吸電子煙，教務主任上前制止，赫然發現裡頭竟有小學生，該校這半學期來已抓到十人。不只高雄有小學生抽電子煙，今年四月桃園市一名國小老師在Threads發文，指班上有七名小學生持有並吸食電子煙，感到「無能為力」且心痛。

電子煙侵蝕孩子，教育部國教署統計，涉嫌攜帶或使用電子煙的校園通報案件，三年內暴增七倍，去年累計達一六九二件。青少年使用電子煙現況，高中增加更快速，國中生使用率為百分之二點一，高中職生增至百分之五點一，合併計算青少年使用率為百分之三點七，推估全國逾四萬名青少年使用電子煙。

「校園通報與裁罰僅是冰山一角。」董氏基金會表示，電子煙外型時尚、操作簡便，易被青少年視為潮流而接觸；其中煙油可自行調配，成分難以掌握，監管更具挑戰。

國健署菸害防制組組長羅素英也坦言，電子煙外型具有科技感，載具酷似飾品、文具或三Ｃ小物，老師難以辨識，學生只要否認，易陷入僵局。不肖商人推出水果口味、飲料造型等電子煙，更降低學生戒心，讓許多青少年趨之若鶩。

高雄市家長協會榮譽理事長黎明直言，電子煙在校園已很氾濫，不少學生下課躲到廁所偷抽，尤以國中生最多，他並說，校園查緝面臨很大瓶頸，為保障隱私權和人權，不像以前可搜查書包，加上電子煙體積小、易藏匿、沒有味道更難防，抽一、兩口就放口袋，讓校園防制陷入兩難。

「校園防制最大的困境在採證與後續處置。」有學者指出，目前違規吸菸通報須附影像或自白，但電子煙外型多變、煙霧易散，稽查流於形式；且未滿廿歲者僅進行限期戒菸教育，未滿十四歲則不罰，以致國中小防制出現真空。

高雄榮總戒菸治療中心主任薛光傑說，電子煙核心成分包含尼古丁、丙二醇及香料，長期吸入對身體有影響，且具高度成癮性與刺激性。高雄長庚醫師主治羅盛典則表示，學齡階段正值腦部發育關鍵，若接觸尼古丁或中樞抑制物質，恐造成恍惚、情緒不穩、語無倫次，嚴重有幻覺、失控行為，衝擊學習和身心健康。

電子煙 國健署 校園

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