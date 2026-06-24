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吸電子煙稽查困難 平均每日罰不到4件

聯合報／ 記者廖靜清黃寅林佳彣／連線報導

<a href='/search/tagging/2/電子煙' rel='電子煙' data-rel='/2/225571' class='tag'><strong>電子煙</strong></a>毒害國人，<a href='/search/tagging/2/衛福部' rel='衛福部' data-rel='/2/114282' class='tag'><strong>衛福部</strong></a>再修正菸害防制法加重罰則，新制一旦上路，吸食或攜帶電子煙載具最高可罰十萬元。本報資料照片
電子煙毒害國人，衛福部再修正菸害防制法加重罰則，新制一旦上路，吸食或攜帶電子煙載具最高可罰十萬元。本報資料照片

公共場所到處可見民眾吸電子煙，但國健署統計近三年多來，各縣市衛生局稽查成案的違規案例僅三七二○件，平均每天不到四件，如扣除違規販售案件，吸電子煙當場遭取締人數每天恐只有一、兩人，成效不彰的關鍵在於稽查人力不足。專家建議衛福部研擬檢舉獎金，讓更多人舉報不法。

國健署坦承，中央與地方政府並未編列「專職」煙品稽查人員，均只是眾多業務之一，加上吸食者將電子煙握在手心，或放置口袋，確實取締不易。未來將持續補助地方政府辦理菸害防制及稽查工作，依實務需求滾動檢討相關資源配置，支持地方執法量能。

國健署統計，二○二三年三月廿二日至二○二六年五月卅一日，全國電子煙與加熱菸稽查量達一○八萬餘件次，裁處一萬一四三二件，其中電子煙三七二○件、加熱菸七七一二件，累計裁罰金額九點七億元。

現行裁處多數是供應端

分析違法型態，供應端違規最為嚴重，包括製造與輸入案件，共裁處七九七四件，裁罰金額達六點一億元。其次為市面及網路販售案件一○九八件、裁罰三點五億元；至於違法使用案件則有二三六○件、裁罰四三一萬元。

三年來，違規使用電子煙與加熱菸遭罰人數僅二三六○件，防治成效遠不如預期，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，電子煙具「無明顯菸臭味」、「產品小巧隱密」、「口味多元」等特性，不易察覺。

林清麗表示，電子煙販售模式從公開網站轉往封閉社群群組，業者透過平台招攬成員，一旦遭檢舉，立即更換網址或群組，使查緝單位難以追查源頭。

部分青少年在購買後又成為「上線」，向同學或朋友推廣販售，形成類似直銷的擴散模式，讓電子煙在校園內快速傳播。林清麗建議，衛福部研擬檢舉獎金，讓更多人舉報不法。

針對執法困境，國健署菸害防制組組長羅素英不諱言，查緝及蒐證難度較高。為此，中央與地方政府透過實體稽查、網路巡查及跨機關合作等方式加強查緝。

修法後警察可加入稽查

羅素英表示，修法草案已規畫查緝與取締等具體作法，視行政院本周審議結果，向外界公開具體內容。目前稽查電子煙，屬於行政罰責，警察無法取締，修法將加重電子煙相關罰則，製造、輸入、供應及販售電子煙擬改採刑事處罰，若涉及刑法，警察可加入稽查行列。

對於中央修法，北市衛生局表示，修法後只要持有器具就可罰，但是持有如何認定、後續是否沒入、銷毀等流程配套，相關執行方式尚待中央公布；稽查人力部分，會持續向中央爭取。

台中市衛生局保健科人員表示，台中九名稽查員分配廿九個行政區，人力當然不夠，常接獲民眾檢舉抽電子煙，但只有抽電子煙照片，無法追蹤行為人身分，無從開罰；另外電子煙、加熱煙體積小，抽兩口就可收起來，時間很短暫，也造成稽查難度，未來改為持有即可開罰，取締應會較方便。

提醒您：吸菸有礙健康

電子煙 國健署 衛福部

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