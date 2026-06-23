不滿欠債不還外甥槍擊舅舅 警夜不訊明將2罪嫌送辦

江姓男子今午在台北市大同區延平北路四段「陳悅記老師府」朝陳姓男子開槍，陳右小腿中彈，送醫後無生命危險，江犯後搭車逃離，警方傍晚在大龍峒保安宮旁查獲江男，查扣槍彈等證物，詢後依傷害、槍砲等罪嫌送辦。

警方調查，65歲江男因與75歲陳姓舅舅有糾紛，今午4時許在陳的住處、位於大同區的「陳悅記老師府」，朝陳男右小腿擊發1槍，犯後逃逸，陳經送醫後無生命危險。

據悉，江因陳積欠賭債，又不時借錢不還，心生不滿之下，今午上門理論，一氣之下開槍報復。江犯後搭車逃逸，在新北板橋、台北士林、大同等地逃竄，下午6時許在大龍峒保安宮旁、哈密街一帶遭警方截獲，現場查扣作案用改造手槍1把、子彈1枚等證物。

江男落網後稱槍彈是「已故友人留下的」；由於江於案發前後皆是搭乘兒子的汽車移動，究竟兒子是否涉案等，依夜不訊原則，將於明早進一步調查釐清。

警方表示，全案詢後將依違反槍炮彈藥刀械管制條例、刑法傷害罪等嫌，將江男移送士林地檢署偵辦，並建請檢方聲請預防性羈押，擴大偵辦槍支來源等不法。