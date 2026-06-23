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北市萬華命案！男遭匕首捅背送醫不治 凶嫌被逮稱不滿對方找他女友

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北市萬華命案！男遭匕首捅背送醫不治 凶嫌被逮稱不滿對方找他女友

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

丁姓男子今下午至台北市萬華區找一名女性友人，在該女租屋處遭該女的王姓男友持匕首刺傷背部，經送醫急救不治；王被逮坦承動手，稱不滿丁一直找其女友，警方持續釐清行凶動機，將依殺人罪移送。

警方調查，30歲丁姓男子今下午4時許赴北市大埔街找一名女性友人，進入該女租屋處後，與該女的33歲王姓男友發生爭執，王持匕首刺進丁的背部1刀，見丁倒地後撥打119報案；消防隊趕抵檢查，丁已無生命跡象，送醫急救宣告不治。

警方接獲消防局轉報有民眾刀傷，前往查處逮捕王，從房間搜出一把匕首，將他帶回萬華警分局莒光派出所調查。他坦承動手，稱不滿丁一直找其女友，又不說原因，現場起衝突。

警方清查，王、丁均曾被查獲毒品案，深入調查行凶過程及動機，釐清是否與毒品糾紛有關，預計夜間停止詢問，明天移送。

丁姓男子今下午至台北市萬華區找一名女性友人，在該女租屋處遭該女的王姓男友持匕首刺傷，經送醫不治，警方到場逮捕王。記者李奕昕／翻攝
丁姓男子今下午至台北市萬華區找一名女性友人，在該女租屋處遭該女的王姓男友持匕首刺傷，經送醫不治，警方到場逮捕王。記者李奕昕／翻攝

丁姓男子今下午至台北市萬華區找一名女性友人，在該女租屋處遭該女的王姓男友持匕首刺傷，經送醫不治，警方到場逮捕王。記者李奕昕／翻攝
丁姓男子今下午至台北市萬華區找一名女性友人，在該女租屋處遭該女的王姓男友持匕首刺傷，經送醫不治，警方到場逮捕王。記者李奕昕／翻攝

萬華 女友 命案

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