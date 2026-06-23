抓到了！北市大同區槍擊案槍手落網 懷疑被害人出老千才行兇

江姓男子今午在台北市大同區「陳悅記老師府」朝陳姓男子開槍，打傷陳男右小腿後駕車逃逸，警方調查後鎖定江的身分及行蹤，下午6時許在大龍峒保安宮旁查緝到案，詳細案情待查。

據悉，江犯後駕車逃逸，一度逃往士林區社子島一帶，試圖躲避查緝，但警方已啟動攔截圍捕，江又遊蕩於士林、大同區之間，下午6時許在大同區哈密街附近被警網查獲，帶返偵辦。

警方初步調查，65歲江姓男子懷疑75歲的陳賭博「出老千」，兩人有債務糾紛，今赴陳位於大同區陳悅記老師府的住處談判，一言不合朝陳開槍，子彈打中陳右小腿並卡在其中，江旋即駕車逃逸，警、消介入時已不見江身影。

警方表示，將朝傷害、槍砲等罪方向偵辦。